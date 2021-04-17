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Yıllık izin ile ilgili çok önemli karar! Ödeme yapılacak...

AA |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 14:36 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 14:40

İşçi işveren milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren yıllık izin kararı. İşinden ayrılan hemşirenin biriken yıllık izin ücretinin ödenmesine karar verildi. Ödeme KDK'nın devreye girmesi ile yapıldı.


Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), işinden istifa eden ve  çalıştığı süre boyunca kullanamadığı yıllık izin ücretini almak isteyen hemşire  için hastane yönetimiyle görüşerek ücretin ödenmesini sağladı. 
 Alınan bilgiye göre, bir hastanede sürekli işçi statüsünde hemşire  olarak çalışan kişi, hastane yönetimiyle yaşadığı sorunlardan dolayı istifa etti. Hastanedeki personel sayısının az olması sebebiyle 34 günlük yıllık  iznini kullanamadığını belirten hemşire, biriken izin ücretinin ödenmesi  talebiyle KDK'ye başvuru yaptı.
 
 Başvuruyu incelemeye alan KDK, mağduriyetin kısa sürede çözüme  kavuşturulması için "dostane çözüm" yoluna gidilmesine karar verdi. Hastane yönetimiyle iletişime geçen kurum, yönetimden söz konusu  ödemenin yapılacağı bilgisini aldı. Başvurucunun ise ödemenin yapıldığı bilgisini paylaşması ve şikayete  konu talebin çözüme kavuşturulduğunu bildirmesi üzerine KDK, gerekli incelemeleri  sonlandırdı.
 

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