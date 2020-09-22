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Yıldızı etrafındaki dönüşünü 3,14 günde tamamlayan bir öte gezegen keşfedildi

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 14:06 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 14:30

Gök bilimciler, yıldızı etrafındaki dönüşünü 3,14 günde tamamlayan bir öte gezegen keşfetti.


Sciencealert sitesinin haberine göre, 186 ışık yılı uzaklıktaki  gezegen, kızıl cüce yıldızı etrafındaki turunun süresi, irrasyonel matematik  sabiti Pi sayısına benzediğinden "Pi Dünyası" olarak adlandırıldı.
 
Resmi ismi K2-315b olan, Dünya ile hemen hemen aynı büyüklükteki  gezegene dair ilk ipuçları Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'deki misyonu sırasında  elde edildi.
 
Kepler verilerini inceleyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden  (MIT) Prajwal Niraula liderliğindeki ekip, Speculoos teleskobuyla gözlem yaparak  gezegenin varlığını doğruladı.
 
Yüzey sıcaklığının 177 dereceyi bulduğu hesap edilen ve yaşama  elverişli olmadığı düşünülen gezegenle ilgili ayrıntılar "Astronomical Journal"  dergisinde yayımlandı.
 

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