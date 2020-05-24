Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde YHT seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını duyurmuştu. Bu süreçte seferlerin başlamasıyla biletlerin nasıl alınacağı ise merak konusuydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alınan kodla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağına dair bir anlatım videosu paylaştı. TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından paylaşılan videoda, "Seyahat İzin Belgesi" bulunan vatandaşların, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aldığı kodla biletleri nasıl alacağı anlatıldı.
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- YHT bileti alırken dikkat! Her HES kodu olan gidemeyecek
YHT bileti alırken dikkat! Her HES kodu olan gidemeyecek
İHA | 24 Mayıs 2020 Pazar - 20:28 | Son Güncelleme : 24 05 2020 - 20:28