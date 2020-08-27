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Yeni Zelanda'da camilere terör saldırısı düzenleyen Tarrant'ın cezası belli oldu

AA |  27 Ağustos 2020 Perşembe - 7:39 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 7:39

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


Christchurch Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın hüküm duruşmasında  cezayı okuyan Hakim Cameron Mander, terörist Tarrant'ın 51 cinayet, 40 ayrı  cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye  olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını açıkladı.
 
Dünkü duruşmada kendi savunmasını okumamayı tercih eden terörist  Tarrant'ın ifadesi, avukat aracılığıyla okunmuştu.
 
 
Terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve  1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.
 
Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük  yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyordu.
 
 
Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart  2019'da cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.
 
Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51  kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.
 
 
Yeni Zelanda'da 51 kişinin katili teröriste verilen ceza memnuniyetle  karşılandı
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye  düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan  terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması, şehit  yakınlarını ve yaralı kurtulanları memnun etti. 
 
Şehit yakını ve yaralı kurtulanlar, ceza kararının açıklanmasının  ardından Christchurch Yüksek Mahkemesi'nin önünde gazetecilere sonuçtan  duydukları memnuniyeti dile getirdi.
 
Saldırıdan yaralı kurtulanlardan Afganistanlı Mirwais Waziri, bu  süreçte kendilerini destekleyen Yeni Zelanda halkına teşekkür ederek, "O katil  bize kurşunlar yağdırdı, ama Yeni Zelanda'nın güzel insanları bize çiçekler  yağdırdı." dedi.
 
Waziri, "Mahkemede de belirttiğim üzere terörizmin dili, ırkı, rengi  yoktur. Herkes terörist olabilir. Bizler terörist değil, güzel insanlarız ve Yeni  Zelanda'da diğer herkes nasılsa biz de öyleyiz." diye konuştu.
 
 
"Ülkedeki Müslümanların geleceği daha parlak"
Yaralı kurtulan Türkler'den Temel Ataçocuğu ise bu ceza kararının  ardından omuzlarından büyük bir yük kalktığını belirtti ve "Bundan sonra yeni bir  başlangıçlar yapacağız. Ülkedeki Müslüman topluluğu olarak geleceğimizi daha  parlak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Ataçocuğu, bugün adaletin tecelli ettiğini vurgulayarak, "Söylemek  istediklerimi tam olarak ifade edemiyorum ama saatlerce beklemenin ardından bu  çok iyi bir rahatlama oldu." dedi.
 
Saldırıdan yaralı kurtulan bir diğer Türk Mustafa Boztaş ise terörist  Tarrant'ın mahkemede şehit yakını ve yaralıları manipüle etmeye çalıştığını ifade  etti. Boztaş, "Sayın Hakim, onun mahkemeyi bir platform olarak kullanmasına  müsaade etmedi. Sonuçtan memnunum. Yeni Zelanda yasaları bizim inancımızı boşa  çıkarmadı." açıklamasını yaptı.
 
 
"Bugün en mutlu günümüz"
Şehit Zekeriya Tuyan'ın eşi Hamimah Tuyan da verilen cezanın ardından  rahat bir nefes aldığını dile getirerek, "Kararı duyduktan sonra biraz şaşkınlık  geçirdim. Umduğumuz şeyi sonunda elde ettiğimize inanamamıştım. Bu gerçekten  büyük bir rahatlık verdi bize." diye konuştu.
 
Bir diğer yaralı Ahmed Yesuf, bu süreçte Yeni Zelanda halkının verdiği  destekten çok mutlu olduğunu belirtti ve "Bugün en mutlu günümüz. Dışarıda  toplanan Yeni Zelandalıları ve bizi destekleyen bunca insanı görüyorsunuz. Bu  bizi daha da güçlü kılıyor." ifadelerini kullandı.
 
Yesuf, "Hakimin söylediği üzere o bir terörist. Şartlı tahliyesiz  müebbet cezası ise Yeni Zelanda'da alınabilecek en yüksek ceza. Bunu hak ediyor."  bilgisini paylaştı.
 
Saldırıda oğlu Hüseyin Al-Umari'yi kaybeden Janna Ezat da "Çok karışık  duygular içerisindeyim. Bir an önce eve gidip çayımı içerek dinlenmek istiyorum."  dedi.
 
 
Yeni Zelanda tarihindeki en ağır ceza
15 Mart 2019'da Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı  saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant,  bu sabahki karar duruşmasında, 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir  terörizm suçundan hüküm giyerek, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis  cezasına çarptırılmıştı.
 
Hakim Cameron Mander, kararı açıklamadan önce terörist Tarrant'a  hitaben, "Sen merhametsizsin. Yaralıların canının bağışlanma feryadını bile  dinlemedin. Ölene kadar tutuklu kalsan bile sana verilen cezanın gerekliliğini  yerine getirmeyecektir." dedi.
 
Terörist Tarrant'ın cezası, Yeni Zelanda tarihinde şimdiye kadar  verilmiş en ağır ceza oldu.
 

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