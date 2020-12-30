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Yemen'de bakanlar uçaktan inerken patlama meydana geldi

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 14:08 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 15:52

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.


Yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri ülkeye ulaştığı  sırada, Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi. 
 
 
AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir hükümet yetkilisinden  aldığı bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı  sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.
 
 
Patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini  belirten yetkili, olayda ölen ve yaralananların olduğunu kaydetti.
 
 
Kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ulaştı
Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalının internet sitesinde yayınlanan  haberde ise kabine üyelerini taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasından kısa  süre sonra havalimanına havan mermileriyle 3 saldırı gerçekleştirildiği ve daha  sonra silahlarla ateş açıldığı kaydedildi.
 
 
 
 
Saldırı sonucu havalimanının terminalinde patlama meydana geldiği ve  çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.
 
 
 
Haberde, kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve  Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na götürüldüğü ifade edildi.
 
 
 
"Havalimanı'nı hedef alan terör eylemi, Yemen halkına yönelik  savaşın bir parçasıdır"
Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik patlamaya ilişkin sosyal medya  hesabından yaptığı yazılı açıklamada, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu  belirterek, "Aden Havalimanı'nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen'e ve  halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır." ifadesini kullandı.
 
 
 
Abdulmelik, söz konusu saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana  kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme  kararlılıklarını artırdığını belirtti.
 
 
"Husilerin terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten  vazgeçirmeyecek"
Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani de  Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden  Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi  yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.
 
 
 
İryani, canlarının Yemenlilerin canından daha kıymetli olmadığını  kaydetti.
 
 
 
 

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