Yasmin Erbil tecavüz iddiası sonrası babasını savundu!

Erbil ve Sayan ise karşılıklı geri adım atmış ve konunun üstünü kapatmıştı. Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin Erbil ise babasının Babalar Günü'nü kutlarken bu konuya dair bir mesaj verdi.

Yasmin Erbil paylaştığı fotoğrafa şunları yazdı:

"İyi ki varsın babam her gün senin günün. Her şeye inat sen çok iyi bir insansın bunu seni tanıyan herkes bilir ve neyin ne olduğunu da bilir. Ben hep buradayım."