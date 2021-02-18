Yasaklarla ilgili flaş açıklama! Peş peşe duyuruldu ve başlıyor, bu illerde...

Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili tarihi herkes merakla bekliyordu. Peş peşe açıklamalar geldi ve tarih belli oldu. Kademeli normalleşme başlıyor. Mart ayı başında kısıtlamalar il bazında kaldırılabilecek. Kentler 'düşük', 'orta', 'yüksek', 'çok yüksek riskli' şeklinde 4 gruba ayrılacak. Ancak yasakların esnetildiği veya kaldırıldığı düşük riskli olan bir kent daha sonrasında yüksek riskli kategorisine geçebilir ve yasaklar tekrar gelebilir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tek tek açıkladı. İşte il il kademeli normalleşme...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kabine toplantısının ardından, illerin Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek', 'çok yüksek riskli' olarak 4 gruba ayrılacağını ve mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, illerin hangi kriterler baz alınarak 4 gruba ayrılacağına ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra Türkiye'de salgın yönetiminde 'yerinden yönetim' diye farklı bir yaklaşım geliştiğini artık biliyoruz. Bu süreç içerisinde illerin kategorize edilmesi söz konusu. İllerin kategorize edilmesinde de en büyük kriter illerde görünen vaka sayısı olacak. Buna ek olarak aşılanma sayıları, o ilin yoğun bakım kapasitesi ya da yoğun bakım doluluk oranı da söz konusu olabilir" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE KISITLAMADA DİKKATE ALINACAK KRİTERLER

Prof. Dr. İlhan, bu kriterlerin bir kez uygulanmayacağını da bilmek gerektiğine dikkat çekerek, "Diyelim ki mart başında bir değerlendirme yapıldı, o kriterlere göre bazı illerimiz yüksek riskli görüldü, bazı illerimiz riskli, bazı illerimiz normal, bazı illerimiz düşük riskli görüldü. Düşük riskli illerde açılmalar daha çok olabilecekken yüksek riskli illerde açılma olmadan devam etmesi söz konusu olacak. Ancak bu kriterin de değişebileceğini bilmemiz gerekiyor.

Diyelim ki orta riskli olan bir ilimizde kurallara uyulmadı, sosyal mekanlarda açılma meydana geldi, insanlar daha çok bir araya geldi, sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, o illerde tekrar değerlendirme yapılarak yüksek riskli duruma geçebilir. Burada özellikle il bazında farklılıklardan dolayı insanların Türkiye'nin genelinde olan kısıtlamalara maruz kalmaması amaçlanıyor.

TEKRAR KAPANMA OLABİLİR

İki ilimizi düşünelim. Bu iki il arasında birinin vaka sayısı azsa, 100 binde vaka sayısı belli bir rakamdaysa, aşılama hızı iyiyse burada açılmaya gidilebilir; ama o ilde de vaka sayısı artarsa, yoğun bakım hasta sayısı artarsa tekrar orada kapanma söz konusu olabilir. Salgın çok dinamik bir süreç, bu süreçlere göre yeni stratejiler geliştirmek hızla bunu uygulamaya sokmak, toplumda da olabilecek mağduriyetleri engellemek gerekiyor, o yüzden böyle bir yaklaşım geliştirilmiş durumda" diye konuştu.

'HARİTAYI AYNA OLARAK DÜŞÜNMEK GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, her ilin kendi rakamına bakması gerektiğini ifade ederek, "Şu an baktığımızda Karadeniz 'de vaka hızı daha yüksek görünüyor. Ama bu ortalama bir rakam, mart başına geldiğimizde daha aşağıya doğru gelebilecektir. Rakamların yayınlanması insanların aynada kendisini görmesi gibi; bu eksiklerin giderilmesi konusunda çalışmalar yapılırsa hızlı bir şekilde tüm iller daha düşük rakamlara doğru gidecektir.