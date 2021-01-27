Yapılandırma ile ilgili önemli detay! Onlar yararlanamayacak

Milyonlarca çalışanın gözü Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırmasındaydi. Bir.ok vatandaş bu haktan faydalanarak borcunu ödemeye başladı.
Bağ-Kur prim borçlarının silinmesi ve sigortalılık sürelerinin dondurulması konusunda 2008, 2015 ve 2018 yıllarında üç defa düzenleme yapıldı. 2008’deki düzenlemede 5 yıldan beri ödenmemiş prim borçları; 2015’teki düzenleme 12 aydan beri ödenmemiş; ve 2018’deki düzenlemede ise 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçları silindi ve sigortalılık süreleri ise donduruldu.
SON GÜN 1 ŞUBAT
Borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödeyip sigortalılık sürelerini yeniden canlandırabilecekler. İhya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın tamamını 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyenlerin sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Emeklilik hesabında dikkate alınacak.
'YAPILANDIRMADAN YARARLANAMAZSINIZ'
Prim borcu yapılandırmaları ile ilgili pek çok kişinin aklında soru işaretleri bulunuyor. Bağ-Kur prim borcu yapılandırmaları kimleri kapsıyor? Konu ile ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan gelen, "2008’den önce işyerim vardı, vergimi ödüyordum, Bağ-Kura kayıtlı değildim. Vergi mükellefi olduğum için yapılandırmadan faydalanabilir miyim?" sorusuna şöyle cevap veriyor;
"Yapılandırmadan Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler yararlanabiliyor; prim borçlarını ödeyip, sigortalılık sürelerini canlandırabiliyor. Bağ-Kura tescil olup da prim ödemeyenlerin ise sigortalılık süreleri durduruluyor. Ancak siz işyeriniz olmasına rağmen Bağ-Kura hiç kayıt yaptırmamışsınız. Dolayısıyla yapılandırmadan yararlanamazsınız."
BAĞ-KUR PRİM BORCU YAPILANDIRMAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için ihya başvurusu yapılması gerekiyor. Sürenin bir kısmının primini ödeyip, bir kısmının primini ödememe imkanı bulunmuyor. Prim ödemeleri mevcut asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Hayatta olmayan BAĞ-KUR’luların eş ve çocukları, dul ve yetim aylığı bağlatmak için isterlerse kendileri de ihya başvurusunda bulunabiliyorlar. Dondurulan sürelerin tamamının primini ödeyen hak sahipleri, prim süresinin yeterli olması halinde dul ve yetim aylığı bağlatabilecekler.