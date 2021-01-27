Yapılandırma ile ilgili önemli detay! Onlar yararlanamayacak

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Yapılandırma ile ilgili çok önemli detay. Çok sayıda kişi yapılandırma hakkından faydalandı. Prim borcunu yapılandırmak isteyenlerin 1 Şubat'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek? Yapılandırma yapamayacak kişiler de bulunuyor. Tüm detaylar haberimizde...

Milyonlarca çalışanın gözü Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırmasındaydi. Bir.ok vatandaş bu haktan faydalanarak borcunu ödemeye başladı.

Bağ-Kur prim borçlarının silinmesi ve sigortalılık sürelerinin dondurulması konusunda 2008, 2015 ve 2018 yıllarında üç defa düzenleme yapıldı. 2008’deki düzenlemede 5 yıldan beri ödenmemiş prim borçları; 2015’teki düzenleme 12 aydan beri ödenmemiş; ve 2018’deki düzenlemede ise 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş prim borçları silindi ve sigortalılık süreleri ise donduruldu.

SON GÜN 1 ŞUBAT

Borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler yapılandırma kanunu kapsamında prim borçlarını ödeyip sigortalılık sürelerini yeniden canlandırabilecekler. İhya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık 2020 – 1 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), başvuru sahiplerinin ödemeleri gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ edecek. Tebliğ edilen tutarın tamamını 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyenlerin sigortalılık süresi yeniden aktif hale getirilecek. Emeklilik hesabında dikkate alınacak.

'YAPILANDIRMADAN YARARLANAMAZSINIZ'

Prim borcu yapılandırmaları ile ilgili pek çok kişinin aklında soru işaretleri bulunuyor. Bağ-Kur prim borcu yapılandırmaları kimleri kapsıyor? Konu ile ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan gelen, "2008’den önce işyerim vardı, vergimi ödüyordum, Bağ-Kura kayıtlı değildim. Vergi mükellefi olduğum için yapılandırmadan faydalanabilir miyim?" sorusuna şöyle cevap veriyor;

"Yapılandırmadan Bağ-Kur prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi dondurulan kişiler yararlanabiliyor; prim borçlarını ödeyip, sigortalılık sürelerini canlandırabiliyor. Bağ-Kura tescil olup da prim ödemeyenlerin ise sigortalılık süreleri durduruluyor. Ancak siz işyeriniz olmasına rağmen Bağ-Kura hiç kayıt yaptırmamışsınız. Dolayısıyla yapılandırmadan yararlanamazsınız."