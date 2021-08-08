Uzun Kovid çocukları da vuruyor! Bu 4 belirtiye dikkat

Dünyada ve Türkiye’de koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Uzmanlar, hastalar üzerindeki araştırmalarını devam ettiriyor. Virüs sonrası için yapılan araştırmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Uzun Kovid geçiren hastalarla ilgili çalışma yürüten bilim insanları, çocukların da bu durumdan etkilendiğini tespit etti. Çocuklardaki en yaygın uzun koronavirüs belirtileri ise araştırmalar ışında açıklandı.

Dünya genelinde 200 milyonda fazla kişiye bulaşan koronavirüs (Kovid-19) 4 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu. Virüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken, her gün yeni gelişmeler ile karşımıza çıkıyor.

Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.

Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

Uzun Kovid geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, şimdi de çocuklar için uyarılarda bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

Zira İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, son bir yıldır yaklaşık 400 bin yetişkin uzun süreli Kovid ile boğuşuyor. Ancak ülkede yapılan son araştırma aynı durumdan çocukların da etkilendiğini ortaya koyan ilk kanıtlar bulundu.

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yürütülen bir ankete göre, uzun süreli Kovid'in 2-11 yaş arası 11 bin çocuğu ve 12-16 yaş arası 23 bin çocuğu etkilediğine inanılıyor.

BU 4 BELİRTİYE DİKKAT

Aynı çalışma kapsamında bilim insanları uzun süreli Kovid'li küçük çocuklarda dört yaygın semptomun hakim olduğunu buldu.

İşte uzun Kovid geçiren çocuklarda görülen en yaygın 4 belirti...

Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından King's College'da görev alan araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, Zoe Covid Study uygulamasına giriş yapan beş ila 17 yaş arasındaki 1.734 çocuktan alınan veriler kullanıldı.

Araştırmacılar, yüzde 84'ünün yorgunluk, yüzde 78'inin baş ağrısı, yüzde 78'inin koku kaybı ve yüzde 74'ünün boğaz ağrısı yaşadığını gözlemledi.

Sekiz haftaya kadar semptom yaşayan 25 çocuk arasında en yaygın semptomlar koku kaybı (yüzde 84), baş ağrısı (yüzde 80), boğaz ağrısı (yüzde 80) ve yorgunluk (yüzde 76) idi.

GİZEMİ AYLAR SONRA ÇÖZÜLDÜ

Bilim insanları uzun Kovid'in gizemini çözmek için uzun süredir araştırmalar yapıyor. Uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.

Araştırmaya imza atan bilim insanları koronavirüsün aktif olmayan veya 'gizli' virüsleri yeniden etkinleştirebileceğine inanıyor. Bu da bazı insanların neden koronavirüs 18 ay boyunca atlatamadığını sorusuna cevap veriyor.

Başka bir deyişle 'uzun Kovid'in nedeni vücutta yeniden aktive olan virüsler. Araştırmanın baş yazar Jeffrey Gold, 'Test ettiğimiz uzun süreli Covid hastalarının üçte ikisinin EBV reaktivasyonu için pozitif olduğunu bulduk. Dolaşımdaki EBV DNA'sını saptamak için bir PCR testi eklediğimizde, birkaç hastada daha EBV reaktivasyonu saptadık' dedi.

EN ÇOK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR

Lancet's E Clinical Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, 'Uzun Kovid' ile ilgili cilt soyulması ve sindirim sorunlarından kas spazmlarına, işitme kaybı ve kulak çınlamasına kadar toplam 203 farklı semptom belirlendi.

56 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin mercek altına alınması ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında yorgunluk ve beyin bulanıklığı ise en yaygın semptomlar olarak tanımladı.

HER 2 KİŞİDEN 1'i BUNDAN ŞİKAYETÇİ

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) hastalıkları nedeniyle çalışma programlarını azaltmak zorunda kaldıklarını, yaklaşık beşte biri ise (%22) hiç çalışamadığını bildirdi.

University College London'da nörobilimci olan ve aynı zamanda çalışmanın kıdemli yazarı olan Dr. Athena Akrami, uzun süreli Kovid için solunum ve kardiyovasküler sorunlardan daha geniş bir semptom yelpazesini değerlendirmek için 'tıbbi kılavuzları genişletmeye yönelik açık bir ihtiyacı' bulunduğunun altını çizdi. (Hürriyet)