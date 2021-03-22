Uzaktan eğitim açıklaması! 'Kalıcı olacak'

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Online eğitim nasıl devam edecek? Uzaktan eğitimin normalleşme sonrası devam etmesi gündemde. TBMM Başkanı Şentop bu konu ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu.
TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları;
"İnsana yapılan yatırım, bütün ülkelerin yararına olacak şekilde meyvelerini veriyor. Türk Maarif Vakfı okulları işte bu ulvi amaca da hizmet ediyor.
Türkiye'nin, yeniden bir büyük dünya gücü ve medeniyet inşacısı olma iradesinin yolu, kaliteli eğitimden ve eğitim ihracatından geçmektedir. Yeni nesillerde derin ve köklü ihya faaliyetinin, ilim ve irfanın kuşattığı dönüştürmeyle mümkün olabileceğini akıldan uzak tutmamalıyız.
Salgın sonrası yeni normalimiz zorunlu değişim gerektiren online eğitim ve online hizmetler hayatımızda kalıcı olarak bulunmaya devam edecektir. Türkiye'nin hem yerelde hem de küresel düzeyde eğitim alanında rekabet gücünü artıran bu teknolojik yatırımlara devam edeceğiz ve etmek zorundayız."