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Ünlü isim ayrılığı twerk yaptığı videoyla duyurdu

22 Ekim 2020 Perşembe - 14:55 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 14:55

2018 yılında isimleri birlikte anılan çift Channing Tatum ve Jessie J yine ayrıldı. Jessie J, Channing Tatum'la ayrıldıklarını twerk yaptığı videoyla duyurdu.


2018 yılından beri bir ayrı bir barışık ilişkileri devam eden Channing Tatum ve Jessie J'den yine üzücü haber geldi. Ünlü şarkıcı ayrılığı ilginç bir yolla duyurdu. Jessie J, Channing Tatum'la ayrıldıklarını twerk yaptığı videoyla duyurdu.
 
 
Amerikalı aktör Channing Tatum ve İngiliz şarkıcı Jessie J, ilişkilerine daha önce defalarca şans daha vermişti.
 
JESSIE J DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JJ (@jessiej)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

 
40 yaşındaki oyuncu ile 32 yaşındaki şarkıcının önceki ayrılıkları hakkında onlara yakın bir kaynak "Channing ve Jessie J'nin farklı odakları ve birbiriyle örtüşmeyen öncelikleri var" demişti.
 
Jessie J twerk yaptığı videosunu Intagram hesabından paylaştı. İkilinin tam olarak ne zaman ayrıldığı belli değil, ancak Nisan ayında koronavirüs salgınının başlangıcında Jessie J, Tatum’un 40. doğum gününü bir mesajla kutlamıştı.
 
 

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