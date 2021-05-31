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- Üniversitelerle ilgili son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim başlıyor... Tarih belli oldu!
Üniversitelerle ilgili son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim başlıyor... Tarih belli oldu!
31 Mayıs 2021 Pazartesi - 20:39 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 20:52
Üniversiteler açılıyor. Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Tarih belli oldu. Milyonlarca öğrenciye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi vererek, "Üniversiteler 13 eylül itibariyle eğitim öğretime başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Üniversiteler açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası milyonlarca öğrenciye müjdeyi vererek tarihi açıkladı.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kabine toplantısı sonrası üniversilerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üniversiteler13 eylül itibariyle eğitim öğretime başlayacaktır." dedi.