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Üniversitelerle ilgili son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim başlıyor... Tarih belli oldu!

Üniversitelerle ilgili son dakika açıklaması! Yüz yüze eğitim başlıyor... Tarih belli oldu!