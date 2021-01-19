Üniversite hastanelerinde çalışan sağlıkçılara da ek ödeme yapılacak!

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personelin ardından üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine de ek ödeme yapılabilecek.

Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle üniversitelerin tıp fakülteleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARINA DAHA ÖNCE DUYURULMUŞTU

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabileceği duyurulmuştu. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek.Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.

Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle üniversitelerin tıp fakülteleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.