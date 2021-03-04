Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti!

Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi ve partisinden istifa etti. Ümit Özdağ, "Meral Akşener'in beni ihraç etmeye cesareti yok ama ben İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi. Özdağ, kongrede dağıtılan 'kara liste'nin kim tarafından oluşturulduğu sorulduğunda Akşener'in yalan söylediği ifade etti. Özdağ, "Bu liste Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş..." dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ, dün Twitter hesabından "Yarın saat 11.00'de TBMM 'de düzenleyeceğim basın toplantısında önemli konuları kamuoyu ile paylaşacağım" mesajını paylaşmıştı. Ümit Özdağ yaptığı açıklamayla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

İşte Ümit Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İYİ Parti'den tasfiye edilen Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğidir. Tasfiye edilenlerin yerine gelen ise FETÖ'cülerdir. İYİ Parti'den Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçisi tasfiye edilirken, yerine gelen küreselleşmeci zihniyettir. İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün tüm uyarılara rağmen devam etmektedir.

3 kez FETÖ'den soruşturma geçiren Fırat Yaldır konferans verecekmiş. Ahmet Erozan'a da İYİ Parti'ye bunlar yakışıyor.

FETÖ ile polislik kariyeri boyunca çarpışan Fatih Eryılmaz , FETÖ'cü komplolarla tasfiye edilmeye çalışılan Ali Türkşen gibi isimlerin tasfiyesi sonrası Türkiye'ye hakaret edenlerin göreve getirilmesini, FETÖ'cülerin önemli makamlara atanmak istemesi getirdi. Bu sızma girişimlerini engelledim, bana yönelik Akşener'in kızgınlığının temel nedeni budur.

"AKŞENER FETÖ İLE MÜCADELE ETMEMDEN RAHATSIZ OLDU"

Bu parti kurulurken vermiş olduğum bir söz vardı. Bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler ve gruplar sızamaz. Ben sadece bu sızmayla mücadele ettim. Bu Akşener'i rahatsız etmiş...

"BU SÖYLEDİKLERİMİZ HEPSİNİN KANITI VAR"

Nasıl bir sarı sendikacılık varsa sarı muhalefetçilik var. Bugün sarı muhalefet partisinin şikayet eder göründüğü Cumhur İttifakı'nın nedeni Akşener'in seçimlere tek girememesidir. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Ben bunu söyleyince İYİ Parti'dekiler bana kızıyorlar. İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.

İYİ Parti'nin zarar görmemesi adına sahaya çıkmadım, istifamı erteledim. İstifa etmemin en önemli nedeni İdris Naim Şahin'in Ordu 'dan aday gösterilmesidir. İstifamın ikinci nedeni Kars 'ta HDP'nin kazanması ihtimaline rağmen Akşener'in adayı geri çekmemesidir. Akşener, HDP'nin kazanmasına sessiz kaldı.

FETÖ'cülerin partiye sızmasına karşı çıktığım için hakkımda alçakça bir süreç başlatıldı. Benim rüşvet aldığımı iddia eden bir mektup yollanmış, suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de mektup konusunda uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim. İYİ Parti'de para sayanlar da var. Para sayanların AYM'de yargılanıp, nasıl beraat ettiklerini biliyoruz.

"KUMPAS ÇOK DAHA ÖNCE KURULMUŞ"

Akşener, İYİ Parti içinde muhalefet konulu araştırma yaptırmış. Araştırma ağustosta yapılıyor, daha kongre yok, televizyonlarda açıklamam yok. Önce mektup sonra araştırma, kumpas çok daha önce kurulmuş...

"AKŞENER YALAN SÖYLEDİ"

Aday olmadığımız halde delegelere dağıtılan bir kara listede üstü çizilecek olarak açıklandık. Aday olmayanların üstünü nasıl çizebilirsiniz. Bu liste kim tarafından oluşturuldu? Akşener, bilgisi olmadığını söyledi. Yalan söylediğini düşünüyorum, hatta biliyorum. Bu liste Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş...

Kongrede demokrasiye nasıl tecavüz edildiyse, bu kongrede de komplo kurulmuş ve arkadan vurulmuşuzdur.

İYİ Parti içindeki FETÖ'cü ilerleme ne yazık ki devam ediyor. Hayatını Türk milliyetçiliği için mücadele vererek, PKK-FETÖ ile mücadele eden Ümit Özdağ'ı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile iktisatlı olduğunu söyleyince ihraç eden zihniyet, Güneysu İlçe Başkanı'nı da tabi ki eder.

"HDP İLE ANAYASA ÇALIŞMASININ 64 SAATLİK GÖRÜNTÜSÜ VAR"

Akşener istediği kadar inkar etsin HDP ile anayasa çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların 64 saat görüntüsü var, ben bir bölümünü seyrettim. Aylardan beri Erozan'un bu çalışmalara katıldığını söylüyorum. Farkında mısınız bir kere Özdağ sen yalan söylüyorsun demedi. Neden bu soruyu kendinize sormuyorsunuz? Akşener ve Kılıçdaroğlu, Erozan için konuşuyor.

İYİ Parti davasına yapılan ihanetler ne yazık ki bununla bitmiyor. 2020 içinde İYİ Parti Genel Sekreteri olan zat, Uğur Poyraz'dan bahsediyorum. Şu anda yetkileri elinden alınmış... Bir öğle yemeğinde CHP'lilerin olduğu bir masada AK Parti lilerin hazırladığı bir çalışmaya katılıyorum diyor. Akşener'e basın toplantısında bu bilgini doğru olup olmadığını sordum. Akşener bunu geçiştirmeye çalıştı. Sonuç olarak ilk gün olduğu gibi bugün de bu 3 iddianın arkasındayım. Aradan geçen aylar içinde ortaya koyduğum gerçekler kabul görmüştü. 19 Ekim 2020'de FETÖ'cü sızmayı değerlendiren açıklamalarım üzerinden 24 saat geçmeden hakkımda bir ihraç kararı alındı. 80 il başkanının önüne mektup konularak imza atılması istendi.

İYİ Parti'de benim ihracımla ilgili alınan tek demokratik karar Muğla 'da alınmıştır. Diğer 80 ilin başkanları Akşener ve Aydın'ın baskılarıyla imzalamıştır. Bugüne kadar İYİ Parti Genel Merkezi tarafından partinin hiçbir etkinliğine davet edilmedim.

"İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Siyaseten iyi tanıdığım Akşener'in beni tekrar İYİ Parti'den ihraç edecek cesareti olmadığını biliyorum. HDP ile aynı masaya oturanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp kapatılmasını istemeyenlerle, aynı partide bulunmam mümkün değildir. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben, Akşener'le birlikte kurucusu olduğum, kurucular kurulunu kendisiyle birlikte oluşturduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum .

Muharrem İnce ile Ümit Özdağ parti kurarsa alacakları oy oranı yüzde 11 diyor. Akşener'in merakı bizlerin parti kurduğumuz zaman kaç oy alacağımıza dair bir merak, bizim böyle bir merakımız yok.