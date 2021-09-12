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Ukrayna, Bayraktar TB2 İHA planını açıkladı! 'Yeterli değil' dedi ve...

AA |  12 Eylül 2021 Pazar - 23:00 | Son Güncelleme : 12 09 2021 - 23:00

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksi daha satın almayı planladıklarını açıkladı.


Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2  İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı.
 
2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen  Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize  dahil etmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir  şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.
 
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve  3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.
 
Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk  edilmişti.

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Ukrayna Valeriy Zalujnıy Bayraktar TB2 hava aracı İHA
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