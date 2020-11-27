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TÜSİAD Başkanı: Ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, istişareyle ele alınmasından memnunuz

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 15:56 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 15:56

TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le yaptığı toplantı sonrası konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.


Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan  açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan  ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.
 
TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın da katıldığı toplantı İstanbul’da  gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu  Başkanı Simone Kaslowski şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare  ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Toplantı kapsamında ekonomik  istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD  görüşlerini sunduk. Bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından  çok önemli olacağını düşünüyoruz. İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik  arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının  atılacağına inanıyoruz. Sayın bakanlarımıza bugün sağladıkları istişare ortamı  için içtenlikle teşekkür ediyoruz."
 

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