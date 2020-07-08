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Türkiye ve Rusya'dan peş peşe kritik Libya açıklaması

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:23 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 13:54

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Libya açıklamaları geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'meşru Trablus hükümetine desteğimiz devam edecek.' açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye ve Rusya'nın Libya'da acil ateşkes üzerine çalıştığını açıkladı.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'meşru Trablus hükümetine desteğimiz devam edecek.' açıklamasında bulundu.
 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye ve Rusya'nın Libya'da acil ateşkes üzerine çalıştığını açıkladı.
 
 
 
KALIN: MEŞRU TRABLUS HÜKÜMETİNE DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi  İbrahim Kalın, başta Libya ve Doğu Akdeniz olmak üzere bölgesel ve uluslararası  gelişmeler, Türkiye'nin dış politika hamleleri ve atılan adımların yansımalarına  ilişkin AA'nın sorularını yanıtladı.  
 
Türkiye'nin güvenliğinin, bütün komşularının güvenliği ve Akdeniz'deki  hadiselerle doğrudan ilgili olduğunu vurgulayarak bölgenin istikrarını sağlamayı,  bu vesileyle de Türkiye'nin güvenliğini garanti altına almayı amaçladıklarını  belirten Sözcü Kalın'a yöneltilen sorular ve cevapları şu şekilde:
 
SORU: İç politika ve dış politikada oldukça hareketli bir dönem  yaşıyoruz. Dünya da hareketli bir dönem yaşıyor. Bir taraftan siyasi gelişmeler  diğer taraftan pandeminin etkisi var bütün dünyada ama bunların başında Libya  meselesi geliyor. Libya şu an Türkiye açısından, bölge açısından en kritik  noktalardan biri. Türkiye Libya'da son birkaç aydır bir şey yapıyor. Meşru  hükümete ciddi bir destek vererek Libya'da adeta dengeleri değiştiren, rüzgarı  tersine çeviren bir hareket yaptı. Bütün bunları yaparken Türkiye'de de kimileri  soruyor, 'Biz Libya'da niye varız, Libya'daki hedefimiz nedir?' Bu soruyla  başlamak istiyorum, biz niye Libya'dayız, ne yapmak istiyoruz Libya'da?
 
CEVAP: Çatışmaların başlamasından sonra Libya hükümetinin talebi  üzerine, bildiğiniz gibi geçen aralık ayında Libya ile bir anlaşma imzaladık;  Askeri İşbirliği ve Güvenlik Anlaşması. Bu anlaşma çerçevesinde Birleşmiş  Milletlerin (BM) de tanıdığı meşru hükümete destek veriyoruz. Orada Türkiye'nin  müdahalesiyle çatışmaya bir denge getirildiğini de artık herkes teslim ediyor.  Eğer Cumhurbaşkanımızın bu vizyoner müdahalesi olmasaydı Libya'da çatışmalar çok  daha derinleşecek çok daha fazla insan ölecekti ve Libya'nın parçalanması belki  kaçınılmaz hale gelecekti. Şu anda da bir ikili yapı var ama biz BM çatısı  çerçevesinde öncelikle siyasi sürecin ilerletilmesi için elimizden gelen gayreti  gösteriyoruz. Bununla beraber Hafter tarafının saldırgan tutumu nedeniyle de  Serrac hükümetinin yani Trablus hükümetinin de bir nefsi müdafaa hakkı var. Bu  hakkı kullanmaları da yine uluslararası hukuk çerçevesinde kayıt altına alınmış  bir haktır. Dolayısıyla onlarla bu alandaki iş birliğimiz yoğun bir şekilde devam  ediyor.  
 
 
Çözümün askeri değil siyasi olduğunu hepimiz ifade ediyoruz. Özellikle  BM çatısı altında Berlin Konferansı'nın belirlediği ilkeler çerçevesinde siyasi  sürecin ilerletilmesi bizim de öncelikli tercihimiz. Bugüne kadar Serrac hükümeti  bu konularda çok yapıcı bir tutum içerisinde oldu. Buna mukabil Hafter tarafının  2019 Nisan ayında yapılan Abu Dabi Anlaşması'ndan beri, yani yaklaşık 1,5 yıldır,  bütün anlaşmaları, ateşkes ilanlarını, barış görüşmelerini ihlal ettiğini gördük.  Şimdi bu tablo karşısında Serrac hükümetinin Hafter tarafına bir güveninin  olmaması da gayet normal. Çünkü bugüne kadar verdikleri hiçbir sözü tutmadılar,  BM'nin belirlediği ilkelere aykırı hareket ettiler. Hafter Berlin Konferansı'na  geldi ama orayla ilgili bağlayıcı hiçbir şeyin altına imza atmadı.
 
"Hafter'in ateşkes çağrıları bir sonraki saldırının hazırlık dönemi  olarak ortaya çıktı"
BM ilkeleri çerçevesinde ve Berlin Konferansı'nda belirlenen ilkeler  ışığında bir siyasi sürecin ilerletilmesi için Libya hükümetine desteğimiz devam  edecek. Burada bir ateşkes çağrısı yapıldı bildiğiniz gibi, Trablus hükümeti  prensipte bu ateşkes çağrısına karşı değil fakat ateşkesin sürdürülebilir olması  için belli şartları var. Bunlardan biri de herkesin 2015 yılında imzalanan  Sahirat Anlaşması'ndaki pozisyonlarına geri çekilmesi. Buna göre de Hafter  güçlerinin Sirte ve Cufra'dan çekilmesi gerekiyor. Burayı Hafter tarafının kendi  askeri saldırıları için bir üs olarak kullanmasına elbette müsaade etmek  istemiyorlar. Çünkü geçmişte bu tür ihanetlerle çok karşı karşıya kaldılar ve  Hafter tarafı bugüne kadar ne zaman bir barış çağrısı yapsa ya da ateşkes çağrısı  yapsa, bu hep bir sonraki saldırının hazırlık dönemi olarak ortaya çıktı.  Dolayısıyla haklı olarak Serrac tarafında bir güvensizlik var.
 
Bir diğer önemli konu da, bu gözlerden kaçıyor, sadece geçtiğimiz 6 ay  içerisinde Hafter'in Libya'nın petrol ve doğal gaz yataklarını bloke etmesinden  dolayı Libya'nın ulusal kaybı 5 milyar doları geçti. Yani Libya şu anda ayda  1-1,5 milyar dolara yakın bir zararın içerisinde. Biz bildiğiniz gibi 3 hafta  önce Dışişleri Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Milli İstihbarat  Başkanımızla Trablus'a gitmiştik. O zaman Libya'nın Enerji Bakanı bize 2011  yılından beri Libya'nın toplam kaybının 250 milyar doları aştığını söyledi. Şimdi  bakın burada heba edilen büyük bir servet var, bunlar Libyalıların serveti,  Libyalıların mal varlığı. 6-7 milyon gibi küçük nüfusa sahip olan, doğal gazından  petrolüne, sahilinden madenlerine kadar birçok doğal zenginliği bulunan Libya  gibi bir ülkenin çok daha iyi ekonomik şartlarda yaşaması mümkün. Bizim umudumuz,  beklentimiz, çabamız bir an önce bu çatışmaların sona ermesi ve Libya'nın bu yeni  döneme geçmesi. 
 
"Amacımız bölgenin istikrarını sağlamak, bu vesileyle de Türkiye'nin  güvenliğini garanti altına almak"
Şimdi 'Libya'da ne işimiz var?’ sorusuna gelecek olursak, güvenlik  kavramının küreselleştiği bir çağda siz ulusal güvenliğinizi sadece kendi ulusal  sınırlarınızla çizemezsiniz. Türkiye'nin güvenliği söz konusu ise bu aynı zamanda  Irak'ın güvenliği ile İran'ın güvenliği ile bütün komşularımızın güvenliği ile  ilgilidir, Akdeniz'deki hadiselerle doğrudan ilgilidir. Libya bizim Akdeniz'den  deniz komşumuzdur. Uzak gibi görünebilir ama haritaya nasıl baktığınıza bağlı bu.  Türkiye'yi içine kapatmak isteyenler 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' veya  'Irak’ta ne işi var?' yahut 'Suriye'de ne işi var, Filistin'de ne işi var?’  diyebilirler ama Türkiye'nin hem mevcut cari güvenlik konsepti açısından,  güvenlik öncelikleri açısından baktığınızda hem de tarihi bir perspektiften  baktığınızda Türkiye her zaman kendi Misakımilli sınırlarından daha fazla olmuş  bir ülkedir. Yani Balkanlardan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya,  Kafkaslara kadar uzanan bir coğrafyanın içerisinde yer alıyoruz biz. Bu  bölgelerde yaşanacak en ufak bir kriz, gerilim, çatışma, savaş doğrudan  Türkiye'nin güvenliğini etkiler. Nasıl etkiler? Terör olarak etkiler, göç olarak  etkiler, başka alanlarda etkiler. Biz bunun örneklerini defalarca gördük.  Libya'da yaşanan hadiseler de hem Akdeniz'in güvenliğini hem NATO'nun güvenliğini  doğrudan ilgilendiren konulardır.  
 
Bir diğer önemli konu da Türkiye Libya'nın yabancısı yahut yenisi olan  bir ülke değil. Bizim orayla çok eskiye giden tarihi bağlarımız, güçlü  ilişkilerimiz var. Kaddafi döneminde güçlü ekonomik ilişkilerimiz vardır.  Libya'nın altyapısını büyük oranda Türk şirketleri yaptılar. Savaştan dolayı  bunlar akamete uğradı ama son ziyaretimizde hem Sayın Serrac hem kendi ekibi Türk  firmalarını bir an önce Libya'ya davet etmek istediklerini de söylediler. Başka  alanlarda da enerji, petrol, doğal gaz, elektrik üretimi, inşaat, altyapı, bu  alanlarda da Türkiye ile iş birliği içerisinde olmak istediklerini kendileri  ifade ediyorlar. Yani bizim de bakış açımız hep bir 'kazan-kazan' ilişkisi  çerçevesinde bölgenin istikrarını sağlamak, bu vesileyle de Türkiye'nin  güvenliğini garanti altına almak.
 
"Siyasi çözüm yoluna gidilirse meseleler çözülebilir"
SORU: Siz böyle söylüyorsunuz, 'NATO’nun güvenliğini sağlamak'  diyorsunuz ama bir NATO ülkesi Fransa bugün gayrimeşru bir yönetimi destekliyor.  Yine aynı şekilde Mısır destekliyor, Rusya'nın bir taraftan bizimle Suriye'de bir  çalışması olmasına rağmen Libya'da Hafter'e destek veren bir politikası var.  Birleşik Arap Emirlikleri yine bu bölgede. Yunanistan bir ilişki kurma çabası  içerisinde. Bu gayrimeşru milis güçlerini destekleyen ülkelere Türkiye'nin bir  çağrısı var mı? Yani Trablus yönetimiyle görüşmeleri, ikili ilişkilerin  güçlendirilmesi konusunda bir çağrınız var mı? 
 
CEVAP: Elbette, öncelikle bütün uluslararası aktörlerin yapması  gereken BM'nin de tanıdığı meşru hükümetle ilişki kurmak olmalı. Yakın bir zamana  kadar bu ülkelerin bazıları, Amerika Birleşik Devletleri dahil, Serrac hükümeti  ile ilişki kurmaktan bile sarfınazar ediyorlardı. Ama şimdi Türkiye'nin bu  müdahalesi, desteği hem sahada hem diplomatik alandaki desteği sayesinde bu denge  değişmeye başladı. Şu anda Serrac hükümeti daha fazla muhatap alınıyor. Tabii biz  Libya'nın milis güçlerin, dışarıdan getirilen paralı askerlerin bir savaş arenası  haline gelmesini asla arzu etmeyiz. Siyasi çözüm uygulanacaksa bu askeri  çözümlerin bir kenara bırakılması mutlaka gerekiyor. Fakat şimdi uluslararası  aktörlerin maalesef Suriye'de yaptığına baktığınız zaman da benzer bir tablo  yavaş yavaş Libya'da ortaya çıkmaya başlıyor. Suriye'de 11'inci yılına giren  savaş yakın dönemin en kanlı savaşı maalesef. En büyük göç akımlarının çıktığı  yer Suriye ve orada çeşitli dönemlerde çeşitli gerekçelerle, 'DEAŞ'la mücadele'  dendi, başka gerekçelerle Suriye halkı uluslararası toplum tarafından yüzüstü  bırakıldı. Orada bulunan uluslararası aktörler Suriye halkının, Suriye'nin toprak  bütünlüğünün, siyasi birliğinin sağlanmasından ziyade kendi çıkarları için  hareket ettiler ve kriz giderek daha derinleşti, daha karmaşık hale geldi. Şimdi  Libya'da da öncelik eğer Libya halkının barışı, huzuru ve güvenliği olarak  tanımlanırsa, Libya'nın doğal kaynakları, siyasi birliği ve toprak bütünlüğü  temelinde bir siyasi çözüm yoluna gidilirse bu meseleler çözülebilir. Ama orada  yine 'Libya'yı şuradan bölelim, şu kısmını biz alalım, bu kısmını şunlara  verelim' gibi bir yaklaşım içine girilirse Libya'da bu çok yıkıcı sonuçlar  doğurur. 
 
SORU: Böyle bir durum mu var sizin gördüğünüz? 
CEVAP: Bununla ilgili birtakım spekülasyonların yapıldığını duyuyoruz.  Hatırlarsanız Amerika'nın Irak'ı işgalinden sonra da 2003'ten sonra da buna  benzer şeyler dile getirilmişti. 'Etnik ve mezhebi yapısından dolayı bir arada  bulunması mümkün olmayan bir ülke, dolayısıyla Irak'ı bölelim, 2'ye bölelim, 3'e  bölelim, Şii-Sünni diye bölelim, Şii-Sünni-Kürt diye bölelim' gibi tezler dile  getirildi dönem dönem. Bakın o dönemin yaraları hala sarılamadı Irak'ta.  Suriye'de dönem dönem bu dile getirildi. İşte 'Sünnilerle Nusayrileri  ayrıştıralım, 2'ye bölelim, yani bir de Kürtlere bir şey verelim.' Yine bir üçlü  yapı. Lübnan'da hatırlarsanız 1990'da biten iç savaşta benzer şeyler dile  getirildi. 'Lübnan hem Hıristiyan hem Müslüman hem Sünni hem Şii hem başka Dürzi  grupların falan olduğu bir yer, dolayısıyla Lübnan'ı bir arada tutmak mümkün  değil, böyle bir parçalı yapı kuralım' dediler. Bakın hala 90'dan beri Lübnan'da  siyasi istikrar sağlanamıyor. Şimdi buradaki tecrübeler ortadayken benzer bir  gidişatın Libya’da ortaya çıkmasına müsaade edemeyiz, hiç kimsenin de etmemesi  gerek.  
 
"Aşiretler yine barış ve huzur içinde yaşayabilir"
Şimdi eğer çok etnikli, çok mezhepli, çok dilli her toplum bu şekilde  bölünme yoluna gidecekse o zaman Avrupa'nın onlarca, yüzlerce devletçiğe  bölünmesi gerekir, Amerika Birleşik Devletleri'nin onlarca devlete bölünmesi  gerekir ama bu oralarda yapılmıyor tam tersine daha büyük yapılar altında birlik,  beraberlik içinde siyasi süreçlerin ilerletilmesi hedefleniyor ama İslam ülkeleri  söz konusu olduğunda etnik ve mezhebi fay hatları esas alınarak o ülkelerde çok  derin yaraların açılmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi Libya'da da 'Doğu ile  batıyı bir araya getirmek mümkün değil, Trablus'la Bingazi, Tobruk bunlar iki  ayrı şeye dönüştü', bu yaklaşımlar tehlikeli yaklaşımlar. Libya'nın toprak  bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde bir çözüm üretilmesi gerekiyor.  
 
Libya elbette aşiret yapılarının güçlü olduğu bir ülke ama bir aşirete  mensup olmak illa ayrılıkçılık yapmak anlamına gelmiyor. Aşiretler başka  toplumlarda da var, bunlar olabilir. Geçmişte olduğu gibi aşiretler yine barış ve  huzur içerisinde yaşayabilir. Zaten şu anda oradaki bölünme aşiretler temelinde  yahut mezhep, din temelinde hatta coğrafya temelinde bir bölünme değil, siyasi  bir bölüme var orada ve bunu da empoze eden belli aktörler var. Kendi çıkarları  için bir tarafı tutmak suretiyle bu ayrışmayı derinleştirmeye çalışan birtakım  yaklaşımlar var. Biz bunları tehlikeli görüyoruz, Libya'nın toprak bütünlüğünün,  siyasi birliğinin korunması son derece önemli. 
 
SORU: Bu noktada Türkiye, meşru Trablus yönetimine olan desteği sonuna  kadar sürdürecek herhalde, onu anlıyoruz.  
 
CEVAP: Tabii, yani bizim meşru Trablus hükümetine desteğimiz bundan  sonra da devam edecek, siyasi çözümün ilerletilmesi için diplomatik çabalarımız  devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok yoğun bir diploması trafiği  var. İlgili bütün aktörlerle görüşüyor. Bildiğiniz gibi Berlin Konferansı'na  Cumhurbaşkanımız bunun için gitti ve Libya meselesini bu yüzden derinlemesine  görüştü ve görüşmeye de devam ediyor. 
 
"Vatiyye saldırısı kimin barış ve istikrar istediğini kimin  çatışmaların devamını istediğini ortaya koyuyor"
Libya hükümetinin, Trablus hükümetinin nefsi müdafaa çerçevesinde de  kendi tedbirlerini alması gayet normal. Şimdi birkaç gün önce bildiğiniz gibi  Vatiyye Havalimanı civarında bir saldırı gerçekleşti ve bunu Hafter tarafının  yaptırdığı biliniyor. Bununla ilgili 'şu ülke kaynaklı, bu ülke kaynaklı' gibi  haberler de çıkıyor, onlara girmeyeceğim ama bu saldırıda ortaya çıkan bir gerçek  daha var; kimin gerçekten orada barış ve istikrar istediği kimin çatışmaların  devam etmesini istediği açık bir şekilde ortada. Saldırıya uğrayan Serrac  tarafıdır, Vatiyye Havalimanı Trablus şehri içindedir. Yani bir taraftan ateşkes  çağrısı yapan, 'BM çatısı altında 5 5 görüşmelerine gidelim' diye çağrı yapan  tarafın aynı zamanda gelip Trablus'u bu şekilde bombalaması hem uluslararası  hukuka aykırıdır hem bütün bu süreçlerle ilgili gerçek niyetlerini ortaya  koymaktadır. Dolayısıyla burada Serrac hükümetinin tavrının ne kadar doğru olduğu  bir kez daha ortaya çıktı, öbür tarafa güvenmeleri mümkün değil. Bununla ilgili  tabii ki kendileri de gerekli tedbirleri alacaklar. Biz de Türkiye olarak meşru  hükümetin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konuda kararlılığımızda en ufak bir  gerileme söz konusu değil.
 
  
"Almanlar artık tabloyu daha net okuyorlar"
SORU: Libya'da Fransa'nın tutumu belli, Avrupa'nın diğer ülkeleri,  İtalya daha Türkiye'ye müzahir bir yaklaşım içerisinde. Diğer ülkelerinden bir  destek görüyor musunuz? Mesela Almanya ne durumda? 
 
CEVAP: Almanya yapıcı bir rol oynuyor. Berlin Konferansı iyi bir  adımdı, o ilkeler çerçevesinde sürecin ilerletilmesinde biz fayda görüyoruz ama  yine burada oyunbozan tarafın Hafter olduğunu gördük. Almanlar da bunu çok net  bir şekilde gördüler, hatta biz o zaman uyarmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat  kendisi Sayın Merkel'i de bu konuda bilgilendirdi, 'Bakın bu adam 2019'daki Abu  Dabi Anlaşması'nı da ilk ihlal eden adamdır ve ondan sonra pek çok barış  girişimini, Moskova dahil, sabote eden kişi oldu. Moskova'ya gitmedi, oradan  kaçtı, Berlin'de de benzer bir tavır sergiledi. Dolayısıyla bu kişiye  güvenemeyiz, bu konuda dikkatli olmalıyız' diye kendisi de söyledi. Almanlar da  zannediyorum artık bu tabloyu daha açık ve net bir şekilde okuyorlar. 
 
SORU: Bir başka konu Doğu Akdeniz meselesi. Doğu Akdeniz'de  hareketlilik geçtiğimiz aylarda çok daha yoğundu, şimdi biraz daha sakin bir  dönem yaşıyoruz. Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki alanlarının  sınırlandırılması mutabakatı oradaki birçok dengeyi bozdu. Biz bu anlaşmayla ne  yaptık? Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz olmayacağını mı gösterdik, oradaki tutumumuz  ve bu anlaşmanın önemi nedir?  
 
CEVAP: Öncelikle Cumhurbaşkanımızın büyük bir siyasi vizyon göstererek  talimatını verdiği bu deniz yetki anlaşması Libya ile imzaladığımız tarihi bir  adımdır. Çünkü bugüne kadar Akdeniz'de bizim komşularımızla bu yönde  imzaladığımız bir anlaşma yok. Bununla ilgili uluslararası bir müktesebat da  oluşmuş değil yani BM kuralları çerçevesinde diyelim ki kesin olarak ortaya  konmuş bir kurallar manzumesi yok. Aslında uluslararası deniz hukuku, deniz yetki  alanı, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge gibi meseleleri tarafların kendi  aralarında anlaşma yolu ile çözmesini salık veriyor, birinci teamül bu. İhtilaf  olduğunda bunlar mahkemelere götürülebilir, başka yerlere götürülebilir. Ama  genel olarak tercih edilen birinci yol ülkelerin ikili, üçlü, çoklu bir şekilde  bu meseleleri kendi aralarında çözmeleri. Bu anlamda biz aslında geçmişten beri  Yunanistan'la, Mısır'la, Libya ile kısmen ve Doğu Akdeniz'e komşu diğer ülkelerle  bu yönde bir çalışma yapılması çağrısında hep bulunduk ama bir karşılık alamadık.  İlk defa Libya'da bunun adı kondu ve bu anlaşma yapıldı. Bu üçüncü tarafları  doğrudan ilgilendiren, onların haklarını ihlal eden bir anlaşma değil.  Yunanistan'ın bazı itirazları var 'Bu çizgi bizim kıta sahanlığımızdan geçiyor'  diye ama Yunanistan'ın iddiaları da tartışmalı. O konuda da uluslararası hukuk  açısından, deniz hukuku açısından bakıldığında çok kesin, vazıh kurallar yok.  Bunlar dediğim gibi biraz ikili, üçlü tarafların kendi aralarında müzakere  yoluyla çözebileceği meseleler.  
 
"Türkiye'yi yok sayarak Doğu Akdeniz'de enerji haritası ve siyasi  istikrar inşa etmek mümkün değil"
Mesela geçenlerde Yunanistan'la İtalya kendi aralarında bir kıta  sahanlığı anlaşması yaptı, biz bunu memnuniyetle karşıladık. Doğrudan bizi  ilgilendiren bir konu değil, iki ülke bir araya gelerek kendi deniz yetki  alanlarını belirlediler. Aynı şekilde biz bunu Libya ile yaptık. Libya ile deniz  komşusu olduğumuzu da bu anlaşma ile teyit etmiş olduk. Şimdi bu Libya ile  Türkiye arasında bir kazan-kazan ilişkisi geliştirecek, yani yarın siyasi şartlar  da olgunlaştığında bu bölge içerisinde arama tarama çalışmaları yapılacak, bir  şey bulunduğunda da bu Türkiye ve Libya arasında bir ortak gelir olarak  paylaşılacak. Biz Doğu Akdeniz'in tamamının böyle bir barış gölü olmasını  arzuluyoruz. Türkiye'yi dışarıda bırakan EastMed gibi girişimlerin başarısız  olacağını uzmanlar da ifade ediyorlar. Doğu Akdeniz'e en uzun sahili olan  Türkiye'yi yok sayarak sizin Doğu Akdeniz'de bir enerji haritası oluşturmanız,  bir siyasi istikrar inşa etmeniz mümkün değil. Ekonomik olarak da baktıklarında  Doğu Akdeniz'de çıkacak herhangi bir zenginliğin, doğal gazın, petrolün ancak  Türkiye üzerinden Avrupa piyasalarına ulaştırılmasının en fizibil proje olduğunu  bütün uzmanlar ifade ediyorlar. Türkiye'yi baypas ederek siyasi gerekçelerle  birtakım planlar yapmak, boru hatları vesaire üzerinde çalışmak netice  vermeyecek, bunu kendileri de aslında görüyorlar. Bizim de çağrımız hem burada  hem Kıbrıs'ta, bütün Doğu Akdeniz'in doğal kaynaklarını herkesin, adil paylaşım  ilkesi çerçevesinde sahiplenmesi, bölüşmesi, paylaşması ve bu zenginlikten  herkesin istifade etmesi. Bunun yolu var ama bunu Türkiye'yi yok sayarak elde  edemezsiniz. Gereksiz, pahalı ve eninde sonunda başarısızlıkla sonuçlanacak  projelere yönelmek yerine Türkiye ile bu konuların konuşulması, Türkiye'nin  içinde olduğu planlarla birlikte hareket edilmesi herkesin menfaatine olacaktır.  Bizim yaklaşımımız baştan beri hep bu oldu ama bizi Antalya Körfezi'ne hapsetmeye  çalışan girişimlere de tabii ki bizim bigane kalmamız, tepkisiz kalmamız mümkün  değil.
 
SORU: Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcisi  Josep Borrell Ankara'daydı, Sayın Çavuşoğlu’yla da görüştüler. Basın toplantısını  dinlediğimizde, yaklaşımlarına bakıldığında sanki Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki  çıkarlarını korumak merkezli bir ziyaret gibi algılandı. Siz nasıl görüyorsunuz?  Bizim Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi, Avrupa'nın Türkiye ile olan  ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki süreçler nasıl gidecek?  Avrupa Birliği’nin de bu noktada Doğu Akdeniz konusundaki yaklaşımını nasıl  değerlendiriyorsunuz?
 
"AB'nin Türkiye'siz adım atamayacağını gördük"
CEVAP: Almanya'nın dönem başkanlığı Türkiye-AB ilişkileri için bir  fırsat olabilir. Bu yönde Sayın Şansölye'nin de bir iradesinin olduğunu, bunu  bize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğini biliyorum. Gümrük Birliği ve diğer  konularda, Schengen'de olabilir, birtakım ilerlemelerin sağlanması şüphesiz  herkesin menfaatine olacaktır ama bunun hangi şartlarda yapıldığı da önemli, ne  şekilde yapıldığı da son derece önemli. Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde bugüne  kadar engel olarak ortaya konan meselelerin aslında o kadar da aşılamayacak  sorunlar olmadığını hepimiz görüyoruz. Bugüne kadar hep siyasi gerekçelerle bazen  Fransa tarafından, bazen Kıbrıs Rum Kesimi tarafından, bazen başka ülkeler  tarafından çeşitli fasılların açılmasına, müzakerelerin yapılmasını blokaj  konulmuştu. Bunların bir kısmı aşıldı, kaldırıldı. Ama başka siyasi gerekçelerle  bazen bir üye ülke kendi meselesini, Türkiye ile olan bir konusunu AB üzerinden  çözmeye çalıştı ve bunlardan dolayı hep gecikmeler yaşandı. Aslında buna gerek  yok. Yani Türkiye gibi bir ülkenin AB ile Avrupa ile olan ilişkileri açısından  bakıldığında bu ilişkilerin pozitif bir gündemle yürütülmesi iki tarafın da  menfaatinedir. Biz yakın dönemde bunun pek çok örneğini gördük. Mesela Suriye  kaynaklı mülteci krizinde Avrupa'nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu gördük. Terörle  mücadele konusunda, enerji güvenliği konusunda Türkiye'siz bir adım  atamayacaklarını açık ve net bir şekilde gördük. Avrupa bizim için hem önemli bir  ekonomik pazar hem orada 5 milyona yakın vatandaşımız yaşıyor hem bizim  güvenliğimiz açısından da yani Güney Avrupa, Balkanlar ve diğer bölgelerin  güvenliği açısından da iş birliği yapmamız herkesin faydasınadır ama bunu yapmak  adına Türkiye'nin milli hak ve menfaatlerinden taviz vermesi elbette mümkün  değil. Bu iki tarafın birlikte sahiplenmesi gereken bir süreçtir.  
 
Şimdi Almanya'nın dönem başkanlığında birtakım adımlar atılabilir,  umarız bu yönde birtakım ilerlemeler olur. Ama bazı ülkelerin, açıkça isim de  vereyim, Fransa gibi ülkelerin blokaja devam ettiğini de görüyoruz, negatif bir  tutum içerisinde olmaya devam ettiğini de görüyoruz. Halbuki bizim doğrudan  Fransa ile de bu yönde bir çatışma, gerilim yönünde bir arayışımız söz konusu  değil. Görüş ayrılıklarımız yok mu? Elbette var, Suriye'de Fransa'nın PKK'nın  Suriye kolu olan YPG ve PYD'ye destek vermesini bizim kabullenmemiz mümkün değil.  Libya'da biz Fransa'nın baştan beri hep yanlış tarafta olduğunu ifade ediyoruz,  Hafter'i desteklemek suretiyle Libya'nın barış ve istikrarına katkı sunmamaktadırlar. Buna rağmen ikili konularda, AB konularında bir çalışma zemini  elbette bulunabilir ama bunun için bir iradenin olması lazım, doğru bir bakış  açısının, vizyonun olması lazım. Doğu Akdeniz meselesi sadece bir ülkenin ya da  AB'nin meselesi değil, oraya komşu olan bütün ülkelerin meselesi. Bir ya da  birkaç üyenin bu konuyu AB üzerinden Türkiye'ye dayatma yoluyla çözüme  kavuşturmaya çalışması netice vermez. Bunun yerine bizim ikili, karşılıklı, bazen  çoklu iletişim kanallarını açık tutmamız, diyalog zeminini güçlü tutmamız,  yaratıcı birtakım fikirlerle, önerilerle krizlerin önünü açmamız herkesin  faydasına olacaktır.
 
"Yunanistan'la sorunların doğrudan konuşarak çözebiliriz"
SORU: Bu anlamda özellikle Atina yönetimine bir çağrınız var mı?  Libya'da doğru tarafta olması ve bundan sonraki ikili ilişkiler konusunda. Çünkü  Atina görüldüğü kadarıyla diğerlerine göre durumu takip eden, kollayan bir  politika güdüyor. Siz en yakın komşularımızdan biri olan Yunanistan'a böyle bir  çağrıda bulunuyor musunuz? 
 
CEVAP: Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın  Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis ile bir telefon görüşmesi oldu, uzun bir  aradan sonra ilk defa böyle bir temas kuruldu. Gayet de iyi içerikli bir görüşme  oldu. Orada ikili konular, Ege, Doğu Akdeniz ve diğer birçok konu ele alındı, AB  konuları da. Geleneksel olarak biliyorsunuz Yunanistan Türkiye'nin AB üyeliğini  desteklemiş bir ülkedir. İkili ilişkiler konusunda birtakım görüş ayrılıkları var  olagelmiştir ama bunlar hep bir şekilde konuşulmuş, müzakere yoluyla yönetilmiş,  bazıları çözüme kavuşturulmuş, bazıları da süreç içerisinde yönetilebilir hale  gelmiştir. Bizim tabii ki beklentimiz de bir komşumuz olarak Yunanistan'la bu  ilişkileri her alanda mümkün olan en pozitif yaklaşımla çözüme kavuşturmaya  çalışmak olacaktır. Bu yönde Yunanistan'ın Türkiye'nin AB üyeliğine destek  vermesi önemli. Ege gibi konularda doğrudan konuşmamız ve bu konulardaki görüş  ayrılıklarını yahut zaman zaman ortaya çıkan ihtilafları çözmemiz mümkündür. Bu  kanallar geçmişte açıktı, bundan sonra da yine açık olabilir. Bizim orada yaşayan  Türk kökenli Müslüman vatandaşlarımız var, Batı Trakya'da yaşayan Türk Müslüman  azınlık var, onların meseleleri var ve diğer konular var.  Bütün bunlarla ilgili  bizim müzakere yoluyla, karşılıklı konuşarak mesafe almamız her zaman mümkün. İki  lider son telefon görüşmesinde bu yönde bir irade zaten ortaya koydular. Şimdi  arzu edilen, beklentimiz bu yönde adımların atılması ve gerek ikili ilişkiler  bağlamında gerek AB bağlamında gerekse Doğu Akdeniz ve Ege konularında gerçekten  herkesin hak ve menfaatlerini gözeten adil bir bölge düzeninin inşa edilmesi  olmalıdır.    
 

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