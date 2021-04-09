Türkiye ve İngiltere'den savunma sanayiinde iş birliği vurgusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İngiltere ziyaretinde, NATO, Afganistan, Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel birçok konu ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın 7-9 Nisan'da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın davetlisi olarak Londra ’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ziyarette başta NATO Afganistan , Doğu Akdeniz ve Karadeniz ’deki gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel birçok konuda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Bakanlığın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"Her iki bakan, birçok konuda ortak ve benzer görüşlerin paylaşıldığını teyit etmiş, müşterek çalışmaların ikili ve NATO hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması bakımından faydalı olacağı konusunda mutabık kalmıştır. Ayrıca savunma sanayii iş birliğini artırmak için yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir."

Terörle mücadele de ele alındı

Görüşmelerde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, terör örgütü PKK ’nın faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin Birleşik Krallık ’ın bazı adımlar attığı, ancak daha fazlasının beklendiği vurgulandı.

Birleşik Krallık’ın FETÖ terör örgütünün halen aktif olduğu ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi, FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye destek sağlanması ve somut adımlar atılması gerektiği anlatıldı.