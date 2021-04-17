Turgut Özal vefatının 28. yılında anıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında dua okudu.
ERDOĞAN MESAJ YAYIMLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Erdoğan'ın mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır. 'Büyük Türkiye' hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yâd edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla anıyorum." ifadeleri yer aldı.