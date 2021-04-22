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Tüm Türkiye için flaş karar! İlk kez oluyor, sokağa çıkma yasağı...
Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş karar verildi. Resmen belli oldu. Bu kez 82 saat sürecek. Sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlamasının 3 güne çıkarıldığını duyurdu. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek. İşte 82 saatlik yasakla ile ilgili tüm detaylar...
İçişleri Bakanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlamasının 3 güne çıkarıldığını duyurdu.