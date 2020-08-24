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Tüm çalışanlar için geçerli! Maaşlarda üst sınır...
Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Maaşlarda üst sınır var! Çeşitli sebeplerle işten çıkarılan vatandaşların yeni bir iş bulana kadar mağdur olmaması için ödenen işsizlik maaşı çalışanlar için adeta bir can simidi oluyor. Çalışılan süreye ve çalışırken alınan maaşa göre değişen miktarlarda alınan işsizlik ödeneği bir yıla kadar ödeniyor. İşsizlik parası alabilmek için ise bazı şartların tamamlanmış olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları neler? Kimler işsizlik ödemesi alabilir? İşsizlik parasında üst sınır nedir? İşte tüm detaylar...
İşsizlik sigortası, çalışanların işsiz kaldıkları dönemde belirli bir süre maaş almalarını sağlıyor. Üstelik maaşın yanında başka hizmetlere erişim de mümkün oluyor. Ancak işsizlik sigortasından ödenek almanın bazı şartları bulunuyor.