15 Kasım 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.291 1.54 EURO 9,0910 -0.08
USD 7,6760 -0.17 ALTIN 465,800 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Trump koronavirüs aşısı için tarih verdi!

AA |  14 Kasım 2020 Cumartesi - 1:34 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 1:47

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı nisan ayına kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını belirterek ikinci bir karantinaya gitmeyeceklerini açıkladı.


Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısı  çalışmalarına yönelik başlatılan "Warp Speed Operasyonu" hakkında bilgi verdi.
 
Son 9 ayda virüse karşı ülke tarihindeki en büyük seferberliği ilan  ettiklerini belirten Trump, "Biz rekor sürelerde tedavi ve aşı geliştirilmesi  konusunda öncülük ediyoruz. Tarihimizde bu kadar hızlı bir şey gerçekleşmemişti."  dedi.
 
Trump, Kovid-19 için "Çin Virüsü" tanımlamasını kullanmaya devam  ederek Pfizer'ın geliştirdiği aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu, yakında  buna benzer başka aşıların da ortaya çıkabileceğini belirtti.
 
"Pfizer'ın Warp Speed'in bir parçasını söylemesi talihsizdi"
 
Temmuz ayında Pfizer ile ilk etapta 100 milyon, daha sonra da 600  milyon doz aşının geliştirilmesi ve dağıtımı için 1,95 milyar dolarlık anlaşmaya  vardıklarını belirten Trump, "Bu sayede Pfizer'ın aşısı bedava olacaktı.  Pfizer'ın Warp Speed'in bir parçasını söylemesi talihsizdi. Biz çok yakında bu  aşıyı onaylayacağız ve yakın zamanda kullanmaya devam edeceğiz. Aşı  onaylandığında yönetimimiz aşının dağıtımını organize edecek." diye konuştu,
 
Trump, aşının ilk etapta acil yardım çalışanlarına, yaşlılara ve  yüksek risk gruplarına dağıtılacağını ifade ederek "Bu ilk etap dağımı haftalar  içinde yapabiliriz. Şu anda virüsün daha çok yaşlıları etkilediğini biliyoruz.  Risk gruplarına aşıyı uygulayarak hastaneye yatış ve ölüm oranlarını düşüreceğiz.  Şu anda vaka sayımız yüksek, bunun nedeni de bizim herkesten çok test yapıyor  olmamız." dedi.
 
Yakın zamanda milyonlarca doz aşıya sahip olmayı planladıklarını  kaydeden Trump, "Aşılar, son onayları bekliyor. Nisana kadar tüm nüfusa yetecek  kadar aşımız olacak." diye konuştu.
 
 "New York Valisi izin verene kadar bu eyalete aşı dağıtamayacağız"
 
Trump, aşıya güvenmediklerini söyleyen New York Valisi Andrew Cuomo'ya  da yüklenerek "Ne yazık ki New York Valisi bize aşıyı dağıtmamız için izin verene  kadar bu eyalete aşı dağıtamayacağız. Birçok insanın aşıyı istediğini biliyorum  ama Vali izin vermiyor." ifadelerini kullandı.
 
Karantinanın ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini belirten Trump,  şunları kaydetti:
 
"Sağlıklı Amerikalılar işlerine, çocuklar okullarına dönerken,  savunmasız nüfusu da koruyabiliriz. Biz ikinci bir karantinaya gitmeyeceğiz.  Yönetim (seçimler) konusunda gelecekte ne olur bilmiyoruz, zaman gösterecektir.  Ancak benim yönetimim ikinci bir karantina uygulamayacak. Tedavinin, sorundan  daha kötü olmasına izin veremeyiz."
 

ETİKETLER

Trump koronavirüs virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.