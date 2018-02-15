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Tillerson Türkiye'de! Kritik görüşme başladı

AA |  15 Şubat 2018 Perşembe - 17:58 | Son Güncelleme : 15 02 2018 - 20:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat  19.40'ta başladı.
 
Yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek  Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü  PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde  öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde  bulunulacağı belirtiliyor.
 
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu  kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti.
 
Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a  gelmişti.
 

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