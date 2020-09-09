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TBMM Başkanı Şentop'tan sert mesaj: 'O gözü çıkarırız'
09 Eylül 2020 Çarşamba - 15:14 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 15:14
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Şentop, "Uluslararası hukukun, uluslararası anlaşmaların, karşılıklı anlaşmaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkileri sonuna kadar koruyacağız. Kimsenin zerrece toprağında veya bir damla suyunda gözümüz yoktur ama bizim de bir karış toprağımızda veya mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız. Türkiye bunu yapabilecek kudrettedir." dedi.
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