TBMM Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, "Ömer Faruk Gergerlioğlu durumunda, Enis Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Doğru bir kıyas değil." açıklamasında bulundu.

Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınması ile ilgili Şentop, "TBMM İçtüzüğünün 170. maddesi, 'Meclis binalarında ve bahçesinde bir suç işlendiği takdirde, savcılığın doğrudan soruşturma yapacağı bir suçsa, savcılığın talimatı yerine getirilir' diyor. Savcılıktan gelen talimatı, orada görevli arkadaşlarımız yerine getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Şentop, Gergerlioğlu'nun sabah namazı için abdest alırken gözaltına alındığı iddiası ile ilgili de "Namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini, FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum." dedi.

"TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo"

TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası olduğunu belirten Şentop, "Bu çok yüksek bir sayı. TBMM 'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil." ifadesini kullandı.

Şentop, "Kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddetle mücadele ile İstanbul Sözleşmesi'nin eşdeğer şeylermiş gibi değerlendirilmesi doğru değil." şeklinde konuştu.

"Baraj konusunu yeniden değerlendirmeyi gerekli hale getirdi"

TBMM Başkanı Şentop, "Hükümet sistemi değişikliğinden sonra gerek iç tüzük, gerek Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni baştan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi, yeni sisteme göre gerekiyor." diyerek, "Baraj konusunu yeniden, bu ittifaklar bağlamında da yeniden değerlendirmeyi gerekli hale getirdi. Bu konuda bir çalışmanın, hükümet sisteminin değişikliğinin sonucu olarak mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Temsili esas alan, siyasi partilerin temsilini zorlaştırmayacak hem de siyasi yelpazenin çok dağılmasına sebebiyet vermeyecek, siyasi istikrarı sağlayacak ortalama bir optimum noktayı bulmak lazım." dedi.