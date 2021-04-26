TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'ye sert tepki!

Mustafa Şentop'un açıklamaları şöyle: İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. Siyasi tarihi hiçe sayan bir açıklamadır. Evrensel hukuk ve ilimle çelişkisini ortaya koyuyor.

Batı'da tezahür eden bu hastalıklı ruh halinin bugün yeniden canlandırılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. ABD 'nin bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi Türkiye- ABD arasındaki dostluğa zarar verecek mahiyette bir açıklamadır.

Bugün de var gücümüzle barışın yanında durmaya devam ediyoruz. ABD'nin 2021'de bu konuya karşı aldığı yeni siyasi tutum bu yönetimin tavrı olduğunu ortaya koymaktadır. 2021'de ne değişmiştir? ABD'nin yeni başkanı 1. Dünya Savaşı uzmanı mıdır? Konuya dair tarihçilerin yeni açıklamaları mı olmuştur İlmi tarihi yeni bir şey yoktur, değişen tek şey siyasidir. Soykırım kapsamı son derece belirlidir. Yalnızca yetkili bir mahkeme tarafından hüküm altına alınabilir.