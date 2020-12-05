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Tarihe geçen görüntü! Ay'a bayrağı diktiler

AA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 1:31 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 2:02

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang'e 5 uzay aracı, Ay’a Çin bayrağı dikti.


Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), topladığı  toprak örnekleriyle Dünya'ya gelmek üzere Ay'dan ayrılan Çang'ı-5'in Dünya'nın  uydusuna diktiği 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağının fotoğraflarını yayımladı.
 
Çang'ı-5 üzerindeki kamera tarafından çekilen fotoğraflarda, Çin  bayrağının Ay'ın rüzgarsız yüzeyinde hareketsiz durduğu görülüyor.
 
CNSA, Çang'ı-5 keşif aracının topladığı toprak örneklerini Dünya'ya  getirmek üzere Ay'dan hareket ettiğini duyurmuştu.
 
Çang'ı-5'in topladığı örneklerin tam yaşı da dahil olmak üzere, Ay ve  Güneş sistemi hakkında bilinmeyen birçok noktayı aydınlatacağı ve uzay  çalışmalarına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.
 
 
Keşif aracının bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda, Çin'in  uzay programı kapsamında ilk kez Dünya dışı bir yerden toprak örneği getirmiş  olacak, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü  ülke olacak.
 
Çang'ı- 5'in 4 modülü 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle  Vınçang'daki merkezden fırlatılmıştı.
 
2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin,  bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

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