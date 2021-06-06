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Suudi Arabistan'dan flaş Hac açıklaması

AA |  06 Haziran 2021 Pazar - 22:51 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 22:51

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Macid Abdullah el-Kasabi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Hac organizasyonuna ilişkin düzenlemelerin duyurulmasının geciktiğini söyledi.


Başkent Riyad'da konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Kasabi,  ülkesinin Kovid-19'la mücadelede dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti.
 
Kovid-19'un sürekli mutasyona uğraması ve birçok ülkede aşılara ulaşım  imkanı olmaması gibi etkenlerden dolayı bu yılki Hac organizasyonuna ilişkin  düzenlemelerin duyurulmasının geciktiğini aktaran Kasabi, yakın zamanda Hac ve  Sağlık bakanlarının bu yılki Hac organizasyonuyla ilgili açıklamaları  yapacaklarını ifade etti.
 
Kasabi, ülkesinde şu ana dek yaklaşık 15 milyon kişiye Kovid-19 aşısı  yapıldığını, ülke nüfusunun yüzde 40'ının aşılandığını duyurdu.
 
Kovid-19 aşısı yaptırmanın zorunlu olmadığını belirten Kasabi,  "Koronavirüs salgını, mutasyona uğrayan, hızlı yayılan ölümcül bir hastalıktır.  Aşı kullanımı zorunlu değil ancak, kişinin kamuya ait alanlara çıktığında, resmi  dairelere ve özellikle alışveriş yerlerine gitmek istediğinde aşı olması gerekir.  Önce insan sağlığı. Kraliyet, bunu gerçekleştirmek için sert önlemler almıştır."  diye konuştu.
 

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Suudi Arabistan Hac koronavirüs
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