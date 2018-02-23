23 Şubat 2018 Cuma
İSTANBUL 
9°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6600 -0.14
USD 3,7890 0.17 ALTIN 161,890 -0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Suudi Arabistan'dan Almanya'ya rest!

23 Şubat 2018 Cuma - 14:30 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 14:30

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr Almanya'nın Yemen'deki savaşa taraf olan ülkelere silah satmama kararı almasına ilişkin, "Sizin silahlarınıza ihtiyacımız yok. Onları başka yerden temin ederiz." dedi.


Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan El Cubeyr, son dönemde gerilen  Almanya - Suudi Arabistan ilişkileri üzerine açıklamalarda bulundu.
 
Almanya ile Suudi Arabistan'ın sıkı bağları olduğunu hatırlatan   el-Cubeyr, "Bunlar siyasi, ekonomik ve güvenlik politikaları bağları. Ama  kendimizi oyun topu olacağımız duruma düşürmeyiz. Ya Almanya güvenilir bir askeri  teçhizat sağlayıcısı olur ya da olmaz. Eğer Almanya'nın Suudi Arabistan'a silah  satma konusunda bir problemi varsa bu konuda zorlayacak değiliz. Sizin  silahlarınıza ihtiyacımız yok. Başka yerden temin ederiz.'' ifadelerini  kullandı.
 
El Cubeyr, Almanya ile olan ilişkilerin düzelebilmesi için Suudi  Arabistan'a futbol topu muamelesi yapılmadığından emin olmak istediklerini  vurguladı.
 
Yemen savaşının meşru bir savaş olduğunu ve meşru hükümetin  talebiyle  müdahale ettiklerini ifade eden El Cubeyr, ''Savunma amaçlı bir savaş. Burada  yanlış bir durum yok.'' değerlendirmesinde bulundu.
 
Suudi Bakan, ''Almanya'nın DEAŞ ile Suriye'de ve Irak'ta mücadele eden  ülkelere de silah satışını durduracak mı? Afganistan'da Taliban'a karşı mücadele  eden tüm ülkelere silah satışını durduracak mı?'' sorularını yönelterek böyle bir  şeyin vuku bulmasının  tuhaf bir durum olacağını dile getirdi.
 
Yemen savaşının olmasını istemediklerini ifade eden el-Cubeyr, ''Bu  bize dayatılan bir savaş. Husilerin meşru bir hükümete darbe girişiminde  bulunarak onları devirmek istemesinden oluşan bir savaş. Hizbullah ile benzer  olan ve İran'a yakın olan Husiler'in ülkeyi ele geçirip balistik füze gücü ve  hava kuvvetlerine sahip olması durumuyla karşı karşıyayız. Bu olmayacak. Bunun  olmasına izin veremeyiz.'' dedi.
 
Almanya'da hükümet kurmak için anlaşmaya varan Hristiyan Birlik  (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) taslak koalisyon  protokolünde Almanya'nın silah ihracatına da yer verilmiş metinde Yemen'deki  savaşa müdahil olan ülkelere kesinlikle silah satışının onaylanmayacağı  vurgulanmıştı.
 
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yaklaşık 3 ay önce Lübnanlı  mevkidaşı ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında Suudi dış  politikasını "maceracı" olarak nitelemiş, bunun ardından iki ülke arasındaki  ilişkiler gerilmişti. Bunun üzerine Suudi Arabistan, Berlin büyükelçisini  "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırmıştı.
 
   
 

ETİKETLER

suudi arabistan almanya rest silah
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.