Son seçim anketi! Bomba ittifak detayı

Son seçim anket sonuçları çok konuluşacak. Seçim ittifakı ORC anketinde soruldu. Verilen cevaplar hayli şaşırtıcıydı. ORC Araştırma Şirketi, 23-27 Şubat 2018 tarihleri arasında 36 ilde 3 bin 420 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle siyasi gündem araştırması yaptı. Ankete katılanlara “Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanır” diye soruldu.
İYİ PARTİ VE HDP BARAJ ALTINDA: HDP’nin oyu yüzde 7.9 olurken İyi Parti’nin oy oranı ise yüzde 5.7 seviyesinde kaldı. Siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere girmesine verilen destek yüzde 67.8 olurken, destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 32.2 seviyesinde kaldı.
CHP-HDP İTTİFAKINA PARTİLİ SEÇMENİN YANITI: Araştırmada “CHP, HDP ile ittifak yaparsa oy verir misiniz” diye soruldu. Bu soruya CHP’li olduklarını söyleyen seçmenlerin yüzde 60.8’i “evet oy veririm” dedi. CHP’lilerin yüzde 39.2’si “hayır oy vermem” cevabı verdi.
“AK Parti, MHP, BBP ittifak yaparsa oy verir misiniz” diye soruldu. Bu soruya AK Partili seçmenin yüzde 99.2’si “evet oy veririm” diye cevap verdi.
MHP’li seçmen aynı soruya yüzde 89.4 oranında “evet” derken, MHP’li seçmenin yüzde 10.6’sı oy vermeyeceğini dile getirdi.