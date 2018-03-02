Son seçim anketi! Bomba ittifak detayı

Son seçim anket sonuçları gelmeye devam ediyor. ORC anketi birbirinden ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Buna göre AK Parti gücünü korurken İyi Parti ve HDP barajın altında kalıyor.

Son seçim anket sonuçları çok konuluşacak. Seçim ittifakı ORC anketinde soruldu. Verilen cevaplar hayli şaşırtıcıydı. ORC Araştırma Şirketi, 23-27 Şubat 2018 tarihleri arasında 36 ilde 3 bin 420 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle siyasi gündem araştırması yaptı. Ankete katılanlara “Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanır” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 55.2’si “Erdoğan kazanır” dedi. “Erdoğan kaybeder” diyenlerin oranı ise yüzde 33.5’te kaldı. Yüzde 11.3’lük bir kesim ise fikir belirtmedi.

BU PAZAR SEÇİM OLSA: “Bu Pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusuna katılımcıların Yüzde 48.2’si “Bu Pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusuna katılımcıların Yüzde 48.2’si AK Parti , yüzde 24.6’sı CHP, yüzde 11.2’si MHP’ye oy vereceklerini söyledi. Araştırmada HDP ve yeni kurulan İyi Parti’nin barajı aşamadıkları görüldü.

İYİ PARTİ VE HDP BARAJ ALTINDA: HDP’nin oyu yüzde 7.9 olurken İyi Parti’nin oy oranı ise yüzde 5.7 seviyesinde kaldı. Siyasi partilerin ittifak yaparak seçimlere girmesine verilen destek yüzde 67.8 olurken, destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 32.2 seviyesinde kaldı.

CHP-HDP İTTİFAKINA PARTİLİ SEÇMENİN YANITI: Araştırmada “CHP, HDP ile ittifak yaparsa oy verir misiniz” diye soruldu. Bu soruya CHP’li olduklarını söyleyen seçmenlerin yüzde 60.8’i “evet oy veririm” dedi. CHP’lilerin yüzde 39.2’si “hayır oy vermem” cevabı verdi.

HDP’li seçmenin CHP ile ittifak neredeyse tam destek verdiği belirlendi. HDP’lilerin yüzde 81.7 “Evet oy veririm” derken, “Hayır oy vermem” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 18.3 seviyesinde kaldı.

“AK Parti, MHP, BBP ittifak yaparsa oy verir misiniz” diye soruldu. Bu soruya AK Partili seçmenin yüzde 99.2’si “evet oy veririm” diye cevap verdi.

MHP’li seçmen aynı soruya yüzde 89.4 oranında “evet” derken, MHP’li seçmenin yüzde 10.6’sı oy vermeyeceğini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 84.3’ü ‘Cinsel istismar, terör ve darbe suçları’na mevcut cezaları az bulduğunu da belirtti.