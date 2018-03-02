Son dakika: Ve Raco'ya girildi! Şiddetli çatışmalar var

Afrin'e yönelik başlatılan operasyondan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Zeytin Dalı harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyon bu sabah başladı. Operasyondan ilk zafer haberi ise saatler sonra geldi. AA, Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köylerinin teröristlerden temizlendiğini Raco'ya girildiğini bildirdi. İlerleme sırasında, dün sekiz askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi.

Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi.

Batı cephesindeki beldeye bu sabah başlatılan operasyonda Türk özel kuvvetler askerleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri katılıyor.

Cepheden ilk zafer haberi saatler sonra geldi, Raco'nun kuzeyindeki Yukarı ve Aşağı Mamalı köyleri YPG'li teröristlerden temizlendi.

Doğan Haber Ajansı, ÖSO unsurlarının Raco belde merkezine girdiğini ve şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiriyor.

Sabah namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi. ÖSO birliklerinin Raco'ya ilerleyişi DHA Muhabiri İrfan Sapmaz tarafından görüntülendi.

1083 RAKIMLI TEPE DE ALINDI

AA'nın haberine göre ilerleme sırasında, dün TSK unsurlarının teröristlerle çatışmasında 8 askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi.

AA: 3 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köylerini teröristlerden temizleyerek Racu belde merkezinin girişine ulaştı.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyon hız kazandı. ÖSO birlikleri ile kent merkezine yakın mahallelerde YPG'li teröristler arasında şiddetli çaştışmalar yaşanıyor.