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Son dakika... TSK Suriye'de YPG hedeflerini vuruyor
18 Ocak 2018 Perşembe - 1:40
| Son Güncelleme : 18 01 2018 - 2:01
Fırtına Obüsleri sınır hattındaki 7 noktada YPG hedeflerini vuruyor. Suriye'de Şedya ve Surki bölgelerinde terör örgütü YPG hedefleri vuruluyor.
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