Son dakika... Seçimlerden 1 ay önce porno yıldızına...

ABD medyası, Donald Trump'ın avukatının, porno yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolarlık "sus payı" ödemesi yaptığı iddiasıyla çalkalanıyor.

Wall Street Journal, uzun süredir Trump Organizasyon'un avukatlığını yapan Michael Cohen'in gerçek adının Stephanie Clifford olan Daniels'e basına konuşmaması için 130 bin dolarlık ödeme yaptığını öne sürdü.

Ödemenin, Daniels'ın Trump ile cinsel ilişkide bulunduğu iddiasını kamuoyuna açmama anlaşmasının bir parçası olarak 2016 Başkanlık seçimlerinden bir ay önce düzenlendiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir avukatlığını yapan Michael Cohen Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan haberdeki, Trump'ın porno yıldızı ile cinsel ilişkiye iddiasını reddetti. Avukatın, porno yıldızına sessiz kalması karşılığında 6 haneli bir rakam ödediği iddia ediliyor.

Cohen CNN'ye yaptığı açıklamada "Bu söylentiler 2011'den bu yana sürekli dolaşıyor" dedi. "Başkan Trump bir kez daha Daniels olayıyla ilgili tıpkı tıpkı Daniels'in reddettiği gibi her şeyi şiddetle reddetti." diye ekledi.

Bir zamanlar Trump'ın en güvenilir yardımcılarından biri olan Cohen, artık Rusya soruşturmaları sebebiyle Trump ile düzenli olarak temas halinde değil.

Wall Street Journal, Daniels'ın Trump ile olan karşılaşmasının, Tahoe Gölü'ndeki bir ünlü golf turnuvasının ardından Temmuz 2006'da gerçekleştiğini iddia etti.

ABC News'ten iki kaynak, CNN'e, Daniels'in 2016 sonbaharında ABC'nin "Good Morning America" programındaki yapımcılara potansiyel bir röportaj için temas halinde olduğunu Trump'u tartışmaya hazırlandığını söyledi. Daily Beast, Daniels'ın geçici bir röportaj da gerçekleştirdiğini ancak 2016 seçimlerinden hemen önceki günlerde geri çekildiğini belirtti.