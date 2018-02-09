Son dakika... Rus askerleri de öldü!

Suriye’de İran ve rejim güçleri, en zengin petrol yataklarına sahip Deyrizor bölgesinde PKK/YPG güçlerine saldırdı. Terör örgütüne kalkan olan ABD uçakları rejim güçlerini havadan vurdu. Saldırıda 100'den fazla ölü var. Ölenler arasında biri Albay rütbesinde 3 Rus askeri de bulunuyor.

