Son dakika: Salih Müslim serbest

Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı Salih Müslim, Prag Şehir Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.

TSİ 13:00'da başlayan duruşma kısa sürede sonuçlandı. Mahkeme sözcüsü, "Sayın Müslim AB topraklarında kalacağına ve duruşmalara katılacağına söz verdi ve biz bunu kabul ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.