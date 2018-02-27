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Son dakika: Salih Müslim serbest

27 Şubat 2018 Salı - 13:15 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 14:59

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandıktan sonra bugün mahkemeye çıkarılan terör örgütü elebaşı Salih Müslim serbest bırakıldı.


Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan  terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş bakanı Salih Müslim, Prag Şehir Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.
 
TSİ 13:00'da başlayan duruşma kısa sürede sonuçlandı. Mahkeme sözcüsü, "Sayın Müslim AB topraklarında kalacağına ve duruşmalara katılacağına söz verdi ve biz bunu kabul ediyoruz"  açıklamasını yaptı.
 
Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.
 
Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı. Müslim'in mahkeme salonuna getirilirken görüntüleri Associated Press (AP) haber ajansı tarafından servis edildi.
 
Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyordu.
 
PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri  Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı  kategoride yer alıyor.
 
 
 
 
 

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