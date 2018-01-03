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Son dakika... Hindistan İsrail ile tanksavar anlaşmasını iptal etti

GAZETEVATAN.COM |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 13:07 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 14:46

İsrail Savunma Bakanlığı Hindistan'ın İsrail'den tanksavar füze almaktan vazgeçtiğini, söz konusu anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı.


Hindistan'ın İsrail'den tank savar füze almaktan vazgeçti. Reuters haber ajasına göre konuyla ilgili açıklama İsrail Savunma Bakanlığı'ndan geldi.  Hindistan İsrail ile yaptığı tanksavar füze anlaşmasını iptal etti. 
 
Daha önce Hindistan hükümetindne yapılan açıklamada Hindistan hükümetinin, İsrail’in Rafael savunma şirketi ile yaptığı 500 milyon dolar değerindeki silah anlaşmasını iptal ettiği belirtilmişti.
 
Anlaşmanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ocak ayının ortalarında Hindistan’a düzenleyeceği 4 günlük resmi ziyaret öncesi iptal edilmesinin dikkat çekti.
 
Rafael savunma şirketi tarafından üretilen füzeler, üretilmekte olan Hindistan'ın ilk uçak gemisinde kullanılacaktı.
 

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