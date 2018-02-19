19 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.882 -0.54 EURO 4,6630 0.28
USD 3,7580 0.28 ALTIN 162,650 0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... Esad güçleri vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı

AA |  19 Şubat 2018 Pazartesi - 15:42 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 19:39

Anadolu Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği habere göre, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var.


Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi ve destekçileri sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'daki sivil yerleşimlerden  Duma, Haresta, Hammuriye, Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna, Ayn Terma ve  Şifoniyye beldelerine hava ve kara saldırıları düzenledi.
 
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yaptığı açıklamada, son 24 saatte Doğu Guta'da hükümet güçleri tarafından yapılan hava saldırılarında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 71 sivil hayatını kaybederken yaralı sayısının 325'e çıktığı belirtildi.
 
Sivil Savunma ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık merkezlerinde  tedavi altına alındı.
 
Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, saldırılar aralıksız  sürüyor.
 
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil  durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk  veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve  ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 
  

ETİKETLER

suriye beşar esad doğu guta son dakika haber ölü yaralı sivil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.