Son dakika... Esad güçleri vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı

Anadolu Ajansı'nın son dakika olarak geçtiği habere göre, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu onlarca sivil hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var.

