Son dakika... Tehdit geldi! 'Her noktayı vurabiliriz!'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin parlamentosu olan Federal Meclis'in üyelerine hitaben yaptığı geleneksel yıllık konuşmasında nükleer tehdidinde bulundu.

ABD- Kuzey Kore hattında büyük bir gerilime sebep olan kıtalararası balistik füze denemeleri devam ederken Rusya ’dan korkutucu bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , bugün yaptığı açıklamada Rusya’nın yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirdiğini duyurdu.

18 Mart'taki başkanlık seçimlerini kazanarak görevinde dördüncü döneme geçmesine kesin gözüyle bakılan Putin'in yıllık konuşmasını 703 gazeteci takip ediyor.

Federal Meclis üyelerine yaptığı yıllık konuşmada önümüzdeki altı yılda yoksulluğu yarı yarıya azaltma vaadinde bulunan Putin, 2000 yılında ülkede 42 milyon yoksul bulunduğunu, bugün 20 milyona kadar inen bu sayının daha da azalması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın sağlık sistemi konusunda adımlar atması ve yaşam standardının yükselmesi, askeri altyapının değişmesi gerektiğine değinerek, "Dünyada medeniyetlerin değiştiği bir döneme tanık oluyoruz. Ayağa kalkıp bu değişimlerle yüzleşmeliyiz" dedi.

Rusya'da yolların altyapısı için yaptığı harcamaların iki katına çıkarılması gerektiğini kaydeden Putin, bu harcamaların yaklaşık 740 milyar lirayı geçmesi gerektiğini söyledi.

PUTIN: DÜNYANIN NEREDEYSE HER NOKTASINI VURABİLECEK FÜZE GELİŞTİRDİK

Putin, yaptığı konuşmada yeni bir kıtalararası balistik füze geliştirdiklerini ve bu füzenin dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı, yeni füzenin hava savunma sistemleri tarafından müdahale edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Putin ayrıca 2017 yılının sonunda yeni bir nükleer füze denemesi yaptıklarını belirtti. Bir dizi yeni nükleer silah geliştirdiklerini söyleyen Putin, bu silahlara düşman savunma sistemleri tarafından müdahale edilemeyeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, insansız su altı araçları ve kruz füzeleriyle taşınabilen yeni nükleer başlıklar geliştirdiklerini açıkladı.

Rusya'nın geliştirdiği yeni süpersonik silahın ise 'düşman unsurlarca' tespit edilemez özellikte olduğunu söyledi.

Putin, "Rusya, başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı özellikte füzeler geliştirdi" ifadelerini kullandı.

'DERHAL KARŞILIK VERİRİZ'

Putin, Rusya ya da müttefiklerinden birine karşı nükleer silah kullanılması halinde, bu saldırıya Rusya'ya yapılmış bir saldırı gözüyle bakılıp derhal karşılık verileceğini vurguladı.