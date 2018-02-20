Son dakika: Yedi köy daha PKK'dan alındı!

TSK ve ÖSO, Afrin'in Zeytune, Sorani ve Heyyani Afrin'in kuzeyindeki Çarkanlı ve kuzeydoğusundaki Arpaviran köylerini köylerini teröristlerden temizledi. Teröristlere vurulan ağır darbenin ardından böylece Kuzeyde Azez-Bülbül hattı birleşmiş oldu.
GÜNEY CEPHESİNDE DE 2 KÖY ALINDI
TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerini terörden arındırdı
PYD HEDEFLERİ VURULUYOR
Zeytin Dalı Harekatı 32’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından sürdürülürken, Suriye sınırında konuşlu bulunan ÇNRA'larla sabah saatlerinden itibaren Afrin kırsalındaki PYD mevzileri, sığınak ve barınaklar ateş altına alıyor. Top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuluyor.
87 BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILDI
TSK ve ÖSO, TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 59'u köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 87 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain ve Çarkanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak ve Arpaviran köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."