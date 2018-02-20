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Son dakika: Yedi köy daha PKK'dan alındı!

20 Şubat 2018 Salı - 10:54 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 13:17

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO, Afrin'in Zeytune, Sorani ve Heyyani Afrin'in kuzeyindeki Çarkanlı ve kuzeydoğusundaki Arpaviran köylerini köylerini teröristlerden temizledi. Saat 13:10 sıralarında da Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerinin teröristlerden alındığı açıklandı.


TSK ve ÖSO, Afrin'in Zeytune, Sorani ve Heyyani Afrin'in kuzeyindeki Çarkanlı ve kuzeydoğusundaki  Arpaviran köylerini köylerini teröristlerden temizledi. Teröristlere vurulan ağır darbenin ardından böylece Kuzeyde Azez-Bülbül hattı birleşmiş oldu. 

GÜNEY CEPHESİNDE DE 2 KÖY ALINDI

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerini  terörden arındırdı
 

PYD HEDEFLERİ VURULUYOR 

Zeytin Dalı Harekatı 32’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından sürdürülürken, Suriye sınırında konuşlu bulunan ÇNRA'larla sabah saatlerinden itibaren Afrin kırsalındaki PYD mevzileri, sığınak ve barınaklar ateş altına alıyor. Top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuluyor.

87 BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILDI

TSK ve ÖSO, TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki  Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 59'u  köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait  üs olmak üzere 87 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle: 
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo,  Duraklı, Hayyam, Surain ve Çarkanlı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı,  Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu  beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası,  Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel  Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab  Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh  Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi,  Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr  Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani,Divan  Tahtani, Mervane, Helkece köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye,  Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak  kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah,  Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak ve Arpaviran köyleri ile  Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi."
 
 
 
 

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