Son dakika: Yedi köy daha PKK'dan alındı!

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO, Afrin'in Zeytune, Sorani ve Heyyani Afrin'in kuzeyindeki Çarkanlı ve kuzeydoğusundaki Arpaviran köylerini köylerini teröristlerden temizledi. Saat 13:10 sıralarında da Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerinin teröristlerden alındığı açıklandı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Zeytune, Sorani ve Heyyani Afrin'in kuzeyindeki Çarkanlı ve kuzeydoğusundaki Arpaviran köylerini köylerini teröristlerden temizledi. Teröristlere vurulan ağır darbenin ardından böylece Kuzeyde Azez-Bülbül hattı birleşmiş oldu.

GÜNEY CEPHESİNDE DE 2 KÖY ALINDI

TSK ve ÖSO, Afrin'in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köylerini terörden arındırdı

PYD HEDEFLERİ VURULUYOR

Zeytin Dalı Harekatı 32’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından sürdürülürken, Suriye sınırında konuşlu bulunan ÇNRA'larla sabah saatlerinden itibaren Afrin kırsalındaki PYD mevzileri, sığınak ve barınaklar ateş altına alıyor. Top sesleri Kilis kent merkezinden de duyuluyor.

87 BÖLGE TERÖRDEN ARINDIRILDI