22 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.096 0.84 EURO 8,9840 0.04
USD 7,6710 0.51 ALTIN 468,880 -0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şoke eden görüntü! Herkes böyle seferber oldu

DHA |  22 Eylül 2020 Salı - 18:23 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 18:23

Bursa'da mobilya fabrikasının en üst katında yangın çıktı. İtfaiye araçlarının geçişini engelleyen 3 araç, onlarca kişi tarafından çekildi. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmayla söndürülen yangını, çevredekiler maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan izledi.


Yangın, saat 16:30 sularında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokakta meydana geldi. 4 katlı mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar fabrikadan tahliye edildi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi. 
 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları, fabrikanın bulunduğu sokakta park halinde bulunan 3 araç sebebiyle sokağa giremedi. Sahibine ulaşılamayan araçlar, onlarca kişi tarafından çekildi. Araçların çekilmesinin ardından mobilya fabrikasına ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
 

ETİKETLER

Bursa İtfaiye mobilya yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.