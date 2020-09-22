Şoke eden görüntü! Herkes böyle seferber oldu

Bursa'da mobilya fabrikasının en üst katında yangın çıktı. İtfaiye araçlarının geçişini engelleyen 3 araç, onlarca kişi tarafından çekildi. İtfaiye ekiplerince bir saatlik çalışmayla söndürülen yangını, çevredekiler maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan izledi.

Yangın, saat 16:30 sularında İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokakta meydana geldi. 4 katlı mobilya fabrikasının en üst katındaki döşeme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çalışanlar fabrikadan tahliye edildi. Çevredeki vatandaşlar ise yangını sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan izledi.