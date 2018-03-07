ŞOK! Baldızıyla cinsel ilişkiye girerken...

ABD'de nişanlısının kız kardeşi ile gizlice buluşup bir otel odasında ilişkiye giren adam, fantezi yaparken kızın boğazını fazla sıkınca ölümüne sebep oldu.

ABD'de nişanlısının kız kardeşi ile ilişkiye giren adam, kadını yanlışlıkla öldürdü.

FANTEZİ AMACIYLA BOĞAZINI SIKTI

ABD'nin Houston eyaletinde 34 yaşındaki Jason Farmer isimli adam, nişanlısının 23 yaşındaki kız kardeşi Angela Montante ile ilişkiye girmek için bir motele gitti. Farmer, cinsel ilişki sırasında kızın boğazını sıktı. Genç kadının morardığını gören adam ellerini çekti ancak iş içten geçmişti.

24 SAAT SONRA POLİSE İTİRAF ETTİ

Kızın hareketsiz yattığını gören Farmer hayatını kaybettiğini anladı. 24 saat sonra polisi arayıp yanlışlıkla cinayet işlediğini söyledi.

DAHA ÖNCE TACİZDEN CEZA ALMIŞTI

Olay yerine gelen polis ekipleri kızın cansız bedenini battaniyeye sarılı bir şekilde, yatağın üzerinde buldu. Cinayet suçlaması ile tutuklanan adamın daha önce de çocuk yaşta oldukları belirtilen üç kıza taciz ettiği gerekçesi ile ceza aldığı öğrenildi.