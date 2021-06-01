Sigara ile ilgili emsal yasak kararı! Kafe ve restoranlar dahil

İngiltere, on binlerce kişiyi etkileyecek yeni sigara yasağı tasarısını konuşuyor. Daily Mail'in haberine göre, Oxfordshire, İngiltere 'nin 'ilk dumansız ilçesi' olmaya hazırlanıyor. Alınan yeni karar kapsamında sigara kullanımı bölgede tamamen yasaklanacak. Başka bir deyişle Oxfordshire'daki kafe ve restoranlar dahil sigara kullanımına yasak getirilecek.

Aynı habere göre, yetkililer söz konusu planı 2025 yılında devreye sokmayı planlıyor. Plan devreye girdiğinde Oxfordshire İngiltere'de bu kuralı uygulayan ilk bölge olarak tarihe geçecek. Oxfordshire Halk Sağlığı Direktörü Ansaf Azhar bu adımın 'sigara içilmemesini teşvik edecek bir ortam yaratmayı' amaçladığının altını çizdi.

Aynı habere göre, yetkililer söz konusu planı 2025 yılında devreye sokmayı planlıyor. Plan devreye girdiğinde Oxfordshire İngiltere'de bu kuralı uygulayan ilk bölge olarak tarihe geçecek. Oxfordshire Halk Sağlığı Direktörü Ansaf Azhar bu adımın 'sigara içilmemesini teşvik edecek bir ortam yaratmayı' amaçladığının altını çizdi.