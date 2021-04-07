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Sıfır ve ikinci el araba fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Yüzde 20...
Sıfır ve ikinci el arabalara ilişkin fiyat açıklaması yapıldı. Zam geliyor. Yaklaşık yüzde 12 ila yüzde 20 arasında artış olacak. Araç almak isteyen vatandaşlar 'Araba almak için doğru zaman mı? Araba fiyatları ne zaman artacak?' sorularını araştırıyordu. Ve belli oldu. İşte sıfır ve ikinci el otomobil ile ilgili tüm bilgiler...
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisi, üretime ara verdi. Bu durum sıfır ve ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi, artan taleple ikinci el otomobiller zamlandı.