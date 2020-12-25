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SGK, SSK’lı, memur, Bağkur’lu, emekli, işçi milyonları ilgilendiriyor! O para geri ödenmez...
SGK, SSK’lı, memur, Bağkur’lu, emekli, engelli, dul ve yetimi, işçi, herkes çok merak ediyordu. Tek tek açıklandı. O borçlar siliniyor. Geriye dönük parala alamazsınız. Memurum ne zaman emekli olurum, engelliler nasıl emekli olur? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Yetim aylığı alıyordum işe girince kesildi 4 ay sonra işten çıktım 3 yıl geçti aradan sigortadan yararlanmak için tekrar maaşı bağlattık şimdi birikmiş aylık görünüyordu ama şimdi görünmüyor silinmiş sebebi nedir – Kübra T.
Merhaba, yetim aylıkları talep üzerine bağlanan aylıklardır. Müracaat etmediğiniz dönemlere ilişkin tutarlar iade edilmez. Birikmiş aylık tutarları sisteme hatalı olarak ödeniyor ancak çekilmiyor gibi yansıtılmış, memur da bunu düzeltmiş. Geriye dönük müracaat etmediğiniz dönemleri maalesef talep edemezsiniz.
Yetim aylığı alıyordum işe girince kesildi 4 ay sonra işten çıktım 3 yıl geçti aradan sigortadan yararlanmak için tekrar maaşı bağlattık şimdi birikmiş aylık görünüyordu ama şimdi görünmüyor silinmiş sebebi nedir – Kübra T.
Merhaba, yetim aylıkları talep üzerine bağlanan aylıklardır. Müracaat etmediğiniz dönemlere ilişkin tutarlar iade edilmez. Birikmiş aylık tutarları sisteme hatalı olarak ödeniyor ancak çekilmiyor gibi yansıtılmış, memur da bunu düzeltmiş. Geriye dönük müracaat etmediğiniz dönemleri maalesef talep edemezsiniz.