SGK o maaşı kesemez! 25 yaş kuralı var…

Emekli, memur, SGK’lı SSK’lı Bağkur’lu milyonları ilgilendiriyor. Herkes merak ediyordu. Resmen değişti. Artık üniversite öğrencilerinin o maaşları kesilemiyor. SGK düzenleme yapmıştı. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanarak tüm borçluların yıl sonuna kadar provizyon almalarının önü açıldı. Borcunuz olsa da, olmasa da 31.12.2021 tarihine kadar tüm devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde tedavi olabilirsiniz. Sizden gelen çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...

İşçi, memur, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…

Merhaba, GSS borcumdan dolayı geçtiğimiz ay tedavi olamadım, borcumu yapılandırdım ancak yine 60 günlük borç oluştuğundan yine tedavi olamazsın dediler. Taksiti ödüyorum bulunduğumuz ayın primi kalıyor, primi ödüyorum taksit kalıyor. Nasıl tedavi olacağız, çalışmıyorum.

Merhaba, borç yapılandırmalarında maalesef cari ayı ödemediğinizde pek bir işe yaramamış oluyor. Her iki ödeme de kısıtlı bütçeyle zor çevriliyor, pandemi sürecini de eklediğimizde haliyle zorluk derecesi artmış oluyor ödemelerin. Ancak tüm bunlar düşünülerek 23 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı kararı yayımlanarak tüm borçluların yıl sonuna kadar provizyon almalarının önü açıldı. Borcunuz olsa da, olmasa da 31.12.2021 tarihine kadar tüm devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde tedavi olabilirsiniz.

24 yaşında yüksek lisans öğrencisiyim, yetim aylığı alıyorum. SGK’ya bağlı yarı zamanlı çalışırsam yetim aylığım kesilir mi? Çalışma şartlarımın detayları nedir?

Konuyla ilgili aşağıda linki bulunan yazımızı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Durumunuzla ilgili kanun düzenlemesi yapılmıştır, ilgili madde açıklamasında; MADDE 66- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.”

Merhaba, benim SGK’ya ilk girişim 01/09/1996 dün Manisa ilinde bulunan SGK’ya 3600 günden tazminat başvurusu için gittiğimde memur 2002 yılında prim ödendiğini bu yüzden bu haktan yararlanamayacağımı söyledi bende girişimin 1996 yılında olduğu söyledim fakat, memur giriş yılın doğru giriş yapılmış fakat prim ödenmemiş dedi. Bende o dönem çalıştığım iş yerini aradım durumu anlattım inceleyeceğiz dediler. Bu süreçte nasıl bir yol izlemeliyim? Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Sigorta girişiniz yapılmış ancak priminiz ödenmediği için SGK bu tarihi başlangıç olarak kabul etmiyor. Sizin avantajınız firmanızın hala aktif olması. Konuyla ilgili Alo170 hattını arayarak denetim talebinde bulunabilirsiniz. İnceleme sonucu işveren tarafından giriş tarihiniz reddedilir ise aynı dönemde kayıtlı çalışmış olduğunuza dair şahit veya belgelerle (maaş bordrosu, banka alındısı, imzalı bir kağıt) ile hizmet tespit davası açmanız gerekecektir. Ancak faal işletmelerde genelde işveren tarafından ek belge verilerek sorun çözülmektedir.

İş göremezlik rapor ücretini nasıl ve nereden alabilirim?

Merhaba, iş göremezlik ödemeleri rapor bitiş tarihini talip eden ayın 8-14’ü arasında PTT’ye gönderilmektedir. Kimliğiniz ile herhangi bir PTT merkezinden alabilirsiniz. Ayın 8-14’ü arasında almazsanız bir sonraki ayın 8-14’ü arasında almanız gerekir. Ayrıca rapor ödemenizi e-devlet sistemi üzerinden de kontrol edebilirsiniz.

Merhaba, 2020 yılının Aralık ayında 2 çocuk için doğum borçlanması müracaatında bulundum. Ancak henüz ödeme kağıdı gelmedi, benim ödemem 2020 yılının asgari ücretine göre mi olacak yoksa 2021 yılına göre mi? Bir de 1993 yılında staj sigorta başlangıcım var, 1998 yılında da ilk çocuğumu dünyaya getirdim. Normal çalışmaya 2000 yılında başladım. İlk çocuğum için doğum borçlanması yapabilir miyim?

Merhaba, 2020 yılı içerisinde yapılan borçlanma müracaatları 2021 yılında sonuçlandırılsa da 2020 yılının asgari ücretine göre hesaplanmaktadır. Yani sizin müracaatınız da 2020 yılının asgari ücretine göre hesaplanarak tahsil edilecektir. Borçlanma işlemleri normalde 30 günde sonuçlanmaktadır, adres değişikliğiniz olmadıysa yakın zamanda tebligatı beklemeye devam edebilirsiniz. Ancak adres değişikliği yaptıysanız farklı adrese tebliğ gitmiş olabilir ve tebliğ süresinden sonra 30 günlük süreyi aşarsanız müracaatınız geçersiz sayılır. Dosyanızın bulunduğu SGK merkezine müracaat etmeniz faydanıza olacaktır. Staj sigortası bulunan kadınların normal çalışmaya başlamadan önceki doğumlarını borçlanma imkanları bulunmaktadır. Siz de 1998 yılında olan doğumunuz için borçlanma yapabilirsiniz, hatta bu borçlanmanızdan dolayı sigortalılık başlangıcınız doğum borçlanmanız kadar geriye çekilir. İlk işe girişiniz 2000 değil, 1998 olabilir.

Selam , ben 2015 yılından itibaren kendi şirketimde sigortalıydım. Sigortamı hep tavandan gösterdim, elimize bir tebligat geldi ve tüm SGK primlerim iptal edilerek Bağkur’a aktarıldı. Fazla tutarlar da iade edilecekmiş. Benim sormak istediğim soru primlerimi asgari ücret üzerinden 4/b olarak yansıttılar. Bunları da tavandan 4/b olarak işleyemezler mi?

Merhaba, şirket ortakları ne yazık ki kendi işyerlerinde sigortalı olarak çalışamamaktadır. Bu durumun tespitinde işlemler size yapıldığı gibi uygulanır. Ancak memurun size primlerinizin hepsinin mi yada asgari ücret şeklinde mi aktarılması gerektiğini sorması gerekirdi. Sanırım bu yönde bilgi verilmemiş. Sizin de çakışma işleminin tespitinden itibaren 30 gün içerisinde primlerinizin tavandan yansıtılmasıyla ilgili dilekçe vermeniz gerekir. Bu dilekçenize istinaden 4/b primlerinizi de tavan tutar üzerinden gösterecekler. Eğer bu süre aşılmış ise ve size de herhangi bir bilgi verilmeden asgari ücret üzerinden yansıtıldıysa yine dilekçe ile kuruma müracaat etmeniz gerekir. Gelecek cevaba göre dava yoluna giderek sorununuzu çözüme kavuşturabilirsiniz.

Merhaba, yurtdışında ikamet etmekteyim. Türkiye’de 2018 yılında emekli oldum, emekli maaşımın yurtdışında bulunan banka hesabına aktarılması mümkün mü?

Merhaba, emekli aylıklarının yurtdışındaki bankalara aktarılması mümkündür. Bununla ilgili kuruma dilekçe vermeniz gerekecektir. Ya da e-devlet üzerinden aşağıdaki linki kullanarak müracaatta bulunabilirsiniz. Yurtdışı aylık taleplerinde SGK sizden bulunduğunuz ülkenin konsolosluğundan orada herhangi bir ticari faaliyetinizin ve gelirinizin olmadığına dair yazı isteyebilir.

Emekli aylığının yurt dışına transfer edilmesi talebi için tıklayınız

Merhaba, annem 56 yaşında. 2018 Yılında ilk defa sigortalı oldu, ne zaman ve nasıl emekli olur? 3600 Prim günüyle emekli olması mümkün mü?

Merhaba, annenizin sigortalılık başlangıcı henüz çok yeni olduğundan şartları da oldukça zorlayıcı olacaktır. Ancak 01.10.2008 sonrası sigortalılarda sigortalılık süresi aranamamaktadır. Bu nedenle ya 5400 gün 61 yaş şartıyla ileri yaştan emeklilikten ya da 7200 prim günü şartıyla normal emeklilik koşullarını değerlendirebilirsiniz. 3600 Prim günü ile yaşlılık aylığı 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olan kişiler için geçerlidir.

İyi günler, çalıştığım işyerinden Haziran ayında haklarımı alarak ayrılacağım. Kıdem tazminatı hesabı son alacağım brüt ücrete göre mi hesaplanmaktadır? Yani ben çıkacağım son ay full mesai yapsam brüt ücretimi yükseltsem bu kıdem hesabında dikkate alınacak mı?

Merhaba, kıdem tazminatı hesabına süreklilik arz eden ödemeler dahil edilmektedir. İşveren tarafından her ay adınıza belirli tutarda prim ödemesi yapılıyor ise bu kıdem tazminatına dahil edilir. Ancak fazla mesai ödemeleri her ay düzenli şekilde ödeniyor olsa bile Yargıtay kararına istinaden kıdem hesabında dikkate alınmaz. Bu ücretler prime esas kazançtan düşülerek kıdem tazminatınız hesaplanmalıdır.

01.12.2020 Tarihinde işyeri açtım, aynı tarihte işe başlayan personelimin girişini 20.12.2020 tarihinde geriye dönük gerçekleştirdim. SGK bir asgari ücret tutarında geç işe girişten ceza gönderdi. Bu ceza yeni tebliğ edildi, yapılandırmaya girer mi?

Merhaba, size tebliğ edilen İPC yersiz tahakkuk ettirilmiş görülüyor. Yeni tescil edilmiş işyerlerinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilme süresi 30 gündür. Yani siz usulsüz bir işlem yapmamışsınız, bağlı bulunduğunuz SGK merkezine dilekçe ile müracaat ederek adınıza tebliğ edilen İdari Para Cezasının iptalini isteyebilirsiniz.