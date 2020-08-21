Gazetevatan.com » Uzmana Sor » SGK, EYT’li, Bağkur, SSK, emekli,memur, engelli milyonları ilgilendiriyor! Kimse yapamaz…
SGK, EYT’li, Bağkur, SSK, emekli,memur, engelli milyonları ilgilendiriyor! Kimse yapamaz…
Emekli, çalışan, memur, SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi bekliyor. Herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Tek tek açıkladı. Peki EYT ile ilgili son durum ne. Emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut var mı? Engellilerin emekliliğinde kriterler ne? Prim ödemesi yapılmayan işe girişler SGK tarafından emeklilik hesabında dikkate alınıyor mu? Ne kadar emekli maaşı alırım? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yanıt verdi...
Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Sizde merak ediyorsanız uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba annem 1961 doğumlu 20.03.2006tarihinde esnaf bağkuruna kayıt oldu 2017 yılı Aralık ayına kadar düzenli olarak ödemeleri yapıldı. 25 Kasım 2017 de babamın ölümü ile esnaf Bağkuru dondurdu. Babam SSK’dan emekli olmuştu. Annem şuanda babamın ölüm maaşını alıyor. Annemin Bağkur’dan emekli olabilmesi için nasıl bir yol izlemeliyiz eğer emekli olursa babamdan alacağı maaş düşer mi? Cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar. Gülgün Onay
Annenizin Bağkur sigortalılığından emekli olabilmesi için en az 58 yaş ve 5400 prim gününe ihtiyacı olacaktır. Bu şartları sağlaması durumunda hem kendi emekli aylığını hem de eşinden bağlanmış olan dul aylığını almaya devam edebilir.
Merhaba annem 1961 doğumlu 20.03.2006tarihinde esnaf bağkuruna kayıt oldu 2017 yılı Aralık ayına kadar düzenli olarak ödemeleri yapıldı. 25 Kasım 2017 de babamın ölümü ile esnaf Bağkuru dondurdu. Babam SSK’dan emekli olmuştu. Annem şuanda babamın ölüm maaşını alıyor. Annemin Bağkur’dan emekli olabilmesi için nasıl bir yol izlemeliyiz eğer emekli olursa babamdan alacağı maaş düşer mi? Cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar. Gülgün Onay
Annenizin Bağkur sigortalılığından emekli olabilmesi için en az 58 yaş ve 5400 prim gününe ihtiyacı olacaktır. Bu şartları sağlaması durumunda hem kendi emekli aylığını hem de eşinden bağlanmış olan dul aylığını almaya devam edebilir.