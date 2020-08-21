SGK, EYT’li, Bağkur, SSK, emekli,memur, engelli milyonları ilgilendiriyor! Kimse yapamaz…

Merhaba annem 1961 doğumlu 20.03.2006tarihinde esnaf bağkuruna kayıt oldu 2017 yılı Aralık ayına kadar düzenli olarak ödemeleri yapıldı. 25 Kasım 2017 de babamın ölümü ile esnaf Bağkuru dondurdu. Babam SSK’dan emekli olmuştu. Annem şuanda babamın ölüm maaşını alıyor. Annemin Bağkur’dan emekli olabilmesi için nasıl bir yol izlemeliyiz eğer emekli olursa babamdan alacağı maaş düşer mi? Cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar. Gülgün Onay