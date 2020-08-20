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SGK duyurdu: Fiyatı düşürüldü...

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 15:00 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 15:00

Binlerce kişi bekliyordu SGK harekete geçti ve resmen duyurdu fiyatı düşürüldü. Yapılan açıklamaya göre SMA'nın tedavisinde kullanılan ilacın fiyatı düşürüldü. SMA hastalığının tedavisinde kullanılan "Spinraza 12 Mg/5Ml 1 VIAL" isimli ilacın fiyatının 73 bin avroya düşürülmesine karar verildi.


Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıya  ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre, Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-4/C listesinde kayıtlı olan  "Spinraza 12 Mg/5Ml 1 VIAL" isimli ilacın fiyatı 73 bin avroya düşürüldü.
 
 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un SMA  hastalarının tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili  yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıklamasının ardından SGK Başkanlığından  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ndeDeğişiklik Yapılmasına Dair  Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, Nusinersen Sodium pozolojisi, SMA Tip-2 veya SMA Tip-3  hastalarında 0, 14, 28 ve 63'üncü günler olmak üzere 4 doz yükleme dozu şeklinde  olacak. İdame dozlar da 4 ayda bir uygulanacak.
 
İlk 4 doz için tek sağlık kurulu raporu, idame tedavilerde ise her bir  uygulama için ayrı ayrı sağlık kurulu raporu istenecek. Bu raporlara istinaden  Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide  Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu tarafından ilaç kullanım onayı  verilecek. Bu onalya da çocuk nörolojisi uzman hekimince her bir uygulama için  ayrı ayrı reçete edilmesi halinde bedelleri SGK tarafından karşılanacak.
 

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