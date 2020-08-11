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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz böyle görüntülendi!

11 Ağustos 2020 Salı - 8:41 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 8:41

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz arasındaki buzlar eridi. Geçen ay kısa süreli ayrılık yaşayan çift Bodrum'da teknede görüntülendi.


Cem Yılmaz ve 6 aydır aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya arasında geçen ay ufak çapta bir kriz çıkmış, çift kısa süreli ayrılık yaşamıştı.
 
Aradaki buzlar eridi. Aşıklar şu sıralar Bodrum’da tatilde. Cem Yılmaz’ın, Yalıkavak açıklarına demirli ‘Samatya’ adlı lüks teknesinde keyif yapıyorlar. Serenay Sarıkaya’nın, Cem Yılmaz’ı sık sık öptüğü, omzuna yaslandığı anlar önceki gün objektiflere yansıdı.Hava yağmurlu olduğu için denize girmeyen çift birlikte cep telefonundan videolar izleyip kahkaha ile güldü. Uzun uzun sohbet ettiler, müzik dinlediler.(Posta)
 

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