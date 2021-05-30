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Serenay rol almayacak! Peki Bergen kim olacak?

30 Mayıs 2021 Pazar - 12:49 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 12:49

Serenay Sarıkaya’nın “Bergen” filminde rol almayacağını açıklaması üzerine ünlü oyuncu yerine Özgü Namal’a teklif götürüldü. Ancak Namal 2 milyon TL isteyince yapımcı şirket bu kez rotayı Demet Evgar’a çevirdi.


Serenay Sarıkaya, salgın nedeniyle bir türlü çekimleri başlayamayan “Bergen” filminde rol almayacağını açıkladı.
Oyuncu, projeden ayrıldığını şu açıklamayla duyurmuştu:
 
“İki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ‘Bergen’in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı. Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için ‘Bergen’ filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm ‘Bergen’ filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim.”
 
Sarıkaya’nın açıklamasının ardından yapımcı şirketin Özgü Namal’a teklif götürdüğü iddia edildi. Ancak oyuncu, 2 milyon TL isteyince anlaşma sağlanamadı.
 
Namal’la el sıkışamayan yapımcı şirketinin bu kez Demet Evgar’la görüştüğü öne sürüldü. Olumlu geçen görüşmenin ardından oyuncuyla Bergen rolü için prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

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