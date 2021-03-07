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Samsun'da sokak ortasında vahşet! Kızının yanında öldüresiye dövdü

AA |  07 Mart 2021 Pazar - 1:37 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 2:10

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darp edilen, yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, şüpheli İ.Z 5 yaşındaki kızını annesine götürmek  için eski eşi E.M ile buluşmak istedi.
 
Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan İZ. ve E.M arasında bir  süre sonra tartışma çıktı.
 
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Z eski eşini darp etti. Çevredeki  vatandaşların ihbarı üzerine olayı yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye  kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.
 
Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.
 
Şüpheli İ.Z ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu  tarafından gözaltına alındı.
 
Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darp edilmesi bir cep  telefonu kamerasınca kayıt edildi.
 
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce  boşandığı öğrenildi.
 
 
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
 
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şunlara yer  verildi:
 
"Samsun'un Canik ilçesinde 06.03.2021 tarihinde E.M.'nin boşandığı  eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal  soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak  gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna  saygıyla duyurulur."
 
BAKAN GÜL: 'ŞİDDETİN EN AŞAĞILIK ÖRNEĞİ...'
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin  sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail  yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar  kalmayacak." ifadelerini kullandı.
 
BAKAN SELÇUK: DAVAYA MÜDAHİL OLACAĞIZ
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şüphelinin en ağır cezayı alması  için davaya müdahil olacaklarını bildirdi.  Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da bir kadına,  bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının Bakanlık olarak takipçisiyiz.  Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza  gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır."  ifadelerini kullandı.
 

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Samsun Canik eski eş kadın
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